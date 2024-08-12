Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın bomba bir çalışma yaptığını iddia etti. İddiaya göre Apple, gelecek yıl duyuracağı orta segment telefonu iPhone SE 4'e Apple Intelligence'ı dahil edecek.

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Eğer bu açıklama gerçeği yansıtıyorsa Apple, akıllı telefon dünyasında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor diyebiliriz.

Apple bir süredir, uygun fiyatlı iPhone üzerinde çalışıyor. Evet, iPhone SE 4'ten bahsediyoruz. İşte Mark Gurman, bu akıllı telefonda Apple Intelligence özelliklerinin bulunacağını iddia etti. Yani Apple, 2025'in başında duyurmasını beklediğimiz uygun fiyatlı iPhone'a yapay zekâ dopingi uygulayacak.

Orta segmentte işler karışır

SE serisi iPhone modelleri, Apple'ın orta segment cihazları olarak nitelendiriliyor. Hâl böyle olunca iPhone SE 4, orta segment akıllı telefon sektöründe dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Zira piyasadaki orta segment Android telefonların çoğunda yapay zekâ bulunmuyor. Apple, yapay zekâya ilgisi olan tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracaktır.

Bu arada; iPhone SE 4, çok büyük olasılıkla iPhone 16 tasarımını benimseyecek. Bu da tüketiciler için oldukça modern bir deneyim anlamına geliyor. Apple'ın hem yapay zekâ atağı hem de en yeni tasarım dilini benimsemesi, iPhone SE 4'ün çok satanlar listesine girmesini sağlayacak gibi görünüyor.