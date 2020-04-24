iPhone SE'nin Dışı iPhone 8 ile Neredeyse Aynı (Video)

Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu iPhone SE modelinin kapağı, detaylı bir inceleme için kaldırıldı. Cihazı inceleyen ekip, iPhone SE'nin iPhone 8 ile benzerliğine yakından baktı ve ortaya çıkan sonuçlar, fazlasıyla şaşırtıcıydı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde uygun fiyatı yeni iPhone modeli "iPhone SE"yi duyurdu. Şirket, uygun fiyatlı yeni telefonunda 4.7 inç büyüklüğünde bir ekran, artık neredeyse adını dahi unuttuğumuz Touch ID'ye ve A13 Bionic işlemciye yer verdi. Apple, tüm bu özelliklere sahip olan uygun fiyatlı iPhone modelini ABD'de 399 dolar, ülkemizde 5.299 TL karşılığında satışa sundu.

Apple, iPhone SE duyurusunun ardından tartışmaların da odak noktası oldu. Öyle ki tüketicilerin ciddi bir bölümü, iPhone SE'nin iPhone 8'le benzerliğini eleştirmeye başladılar. Bazı tüketicilerse iPhone SE'nin tasarımından ziyade güncelliğinin önemli olduğunu ileri sürüyordu. Bu tartışmaların sonunun nereye varacağı bilinmez ancak iPhone SE ile iPhone 8'in ne kadar benzer olduğu artık adeta tescillenmiş durumda.

Çin merkezli bir cep telefon tamiri şirketi olan Ao Technology, iPhone SE'nin kapağını kaldırarak bu telefonunun içinde neler olduğuna baktı. Ortaya çıkan sonuçlar ise fazlasıyla dikkat çekiciydi. Çünkü iPhone SE ile iPhone 8, neredeyse tamamen aynıydı. Apple, iPhone 8'in kamera, işlemci, RAM, Wi-Fi ve Bluetooth gibi bazı parçalarını değiştirerek 2020 model iPhone SE'yi oluşturmuştu.

Açık konuşmak gerekirse Apple'ın iPhone SE ile ilgili çalışmalarını doğrudan görmek mümkün değil. Çünkü Apple'ın yeni ve eski akıllı telefonlarında kullandığı koruyucu katmanlar, yeni telefon için yapılan iyileştirmeleri gizliyor. Ancak bu koruyucu katmanların altına inildiğinde her iki telefon arasındaki donanım farkları ve tasarım benzerliği açıkça görülebiliyor.

Telefonu parçalarına ayıran ekip, iki model arasındaki parça uyumluluğuna da yakından baktı. Yapılan çalışmalar, ortaya çok ilginç sonuçlar koydu. Zira Apple, iPhone SE ile iPhone 8 modellerinde aynı ekran panellerini kullanıyordu. Yani bir iPhone SE'nin ekranı, iPhone 8'de de aktif olarak kullanılabilir. Ancak bu panel üzerindeki TouchID modülünün düzgün çalışıp çalışmadığı şu an için bilinmiyor.

Görünüşe göre Apple, iPhone SE modelini iPhone 8'de bazı güncellemeler yaparak oluşturmuş durumda. Yani her iki telefon arasında özellikle işlemci, RAM kapasitesi ve kamera konusunda farklar olsa da tasarım dili, cihazın hem içinde hem de dışında aynı görünüyor.

iPhone SE ile iPhone 8'in içini kıyaslayan video