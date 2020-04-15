iPhone SE 2020 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Cupertinolu teknoloji devi Apple'ın uygun fiyatlı bir telefon çıkaracağına dair söylentiler uzun bir süredir gündemdeydi. Şimdiyse şirket, yeni akıllı telefonuyla birlikte kullanıcılarının karşısına çıkış yaptı. Telefonun özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.

Apple, son zamanlarda yeni bir telefon piyasaya süreceğine dair söylentilerle gündeme geliyordu. Bu söylentilerse az önce kesinlik kazandı ve Cupertinolu teknoloji devi, yeni telefonu iPhone SE'yi tanıttı.

İlk bakışta yeni modellerden farkını bariz bir şekilde gösteren yeni iPhone SE, 4,7 inçlik Retina HD ekranla birlikte geliyor. 1334 x 750 piksel çözünürlükte ve 326 ppi değerinde bir ekran sunan telefon, aynı zamanda 1400:1 kontrast oranına sahip. Son olarak ekranın 625 nitlik bir parlaklığa da sahip olduğunu belirtelim.

Yeni iPhone SE nasıl bir telefon?

Gücünü Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden alan telefon, kullanıcıların gündelik işlemlerini en hızlı ve en verimli şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Telefonun RAM değeri şu an için bilinmiyor. Kamera konusunda arkada tek, önde tek kamerayı bünyesinde barındıran iPhone SE, arka kısmında 12 MP'lik kamerayla birlikte geliyor. f/1,8 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera; 5x yakınlaştırma, bokeh efekti, optik görüntü stabilizasyonu (OIS) ve otomatik netleme gibi birçok özelliği içerisinde barındırıyor.

Ön kameraya geldiğimiz zaman 7 MP'lik bir kameranın kullanıcıları karşıladığını görüyoruz. Önde f/2,2 diyafram açıklığına sahip olan kamera, gelişmiş bokeh efekti Derinlik Denetimi'ne sahip bir Portre Modu'nu da kullanıcılarına sunuyor.

iPhone SE 2020'nin tasarımı:

iPhone 8 ile son bulan Apple’ın eski nesil iPhone kasa tasarımı, yeni iPhone SE ile 5. kez karşımza çıktı. iPhone X ve öncesindeki bu çizgiler, hâlâ dünyadaki çoğu Apple kullanıcısı için çok değerli. Çünkü cihazın ön yüzünde, iPhone X’dan kalkınca büyük tepki gören Home butonunun geri geldiğini görüyoruz.

Eski nesil kasanın yeni nesil akıllı telefon tasarımlarından en büyük farkı ise ekran gövde oranı. 4,7 inçlik ekrana sahip olan iPhone SE’nin ön yüzünde kullanılabilir alan yeni nesil akıllı telefonlara göre haliyle dahaz. Bu nedenle Apple’ın köklere dönmek isteyen tüketicilerine hitap ediyor.

Cihazın arka yüzüne baktığımızda ise sol üst köşede tek bir kamera çıkıntısı, tam ortada ise Apple logosu görüyoruz. Hatırlarsanız daha eski iPhone modellerinde logonun yeri tam ortası değildi. Logo cihazın üst yarısında bulunuyordu. Ancak iPhone 11 ile birlikte Apple logosunu geometrik olarak gövdenin tam ortasına konumlandırmaya başladı, 2020 model iPhone SE’de de bunu uyguladı.

Ekran:

4.7 inçlik ekran hakkında aslında söyleyecek pek bir şey yok. Alıştığımız, daha önce defalarca kez gördüğümüz klasik iPhone ekranı. IPS LCD Retina olarak isimlendirilen panel, renk konusunda Apple’ın True Tone standardına da sahip. Teknik açıdan iPhone SE 2020’nin ekranı doğrudan iPhone 8 ile birebir aynı.

Performans:

Apple, yeni iPhone SE ile birlikte en son iPhone 8’de gördüğümüz çizgilere geri döndü, ancak performans konusunda 2020’nin standartlarını koruyor. Apple A13 Bionic yongasıyla birlikte gelen telefon, performans konusunda iPhone 11 ailesiyle aynı çizgiye sahip. Yani kısaca iPhone SE’ye 2020 model bir iPhone 8 diyebiliriz.

iPhone SE’nin hafıza seçenekleri yine iPhone 11’de olduğu gibi 64 GB’dan başlıyor, 128 GB ve 256 GB’lık iki seçenekle daha karşımıza çıkıyor. RAM miktarı henüz net olarak açıklanmayan modelin tüm dahili hafıza seçeneklerinde aynı RAM miktarıyla geleceğini düşünüyoruz.

Kamera:

iPhone SE’de tek bir arka kamera bulunuyor. Apple tek arka kamerayı en son iPhone XR’da kullanmıştı. Ardından gelen en uygun fiyatlı amiral gemisi iPhone 11 de bile çift arka kamera bulunuyordu. Yeni iPhone SE’nin tek kemerası ise 12 MP çözünürlüğe sahip ve yanında da bir flaş bulunuyor.

iPhone 11 ailesindeki 12 MP’lik sensörlerin aynısına sahip olan iPhone SE, A13 Bionic yongası sayesinde iPhone 11’lerde de bulunan Smart HDR desteğini sunuyor. Bu sayede fotoğrafların daha keskin, daha net olması sağlanıyor. Ayrıca tek kamera portre moduna sahip olmadığınız anlamına da gelmiyor. Apple makine öğrenimini kullandığı bir sistemle derinlik algılamayı mümkün kılıyor, ön plandaki yüzlerle arka planı ayırt edip dişe dokunur portreler çekmenizi sağlıyor.

iPhone SE’nin arka kamerasıyla 4K çözünürlükte ve saniyede 60 kare sinematik çekimler yapabildiğimizi söyleyen Apple, anlaşılan kameradan fazla ödün vermemiş. Sadee geniş açılı ve daha geniş açılı çekimler yapmak istiyorsanız iPhone 11 satın almanız gerek. Ayrıca iPhone SE’nin ön kamerası da 7 MP çözünürlüğe sahip olup yazılımsal olarak portre modunda farklı sahne seçenekleri sunuyor.

Batarya ve şarj imkanı:

Apple’ın şarj cihazı konusunda dünyanın her köşesindeki kullanıcılarına kıtlık yaşattığını hepimiz biliyoruz. Bu kıtlık iPhone SE’nin kutusundan çıkan adaptörle de değişmiyor. 5W’lık bir şarj cihazıyla gelen iPhone SE 2020, 18W hızlı şarj desteği veriyor. Ancak bu destekten faydalanmak için Apple’a 18W şarj cihazı için ekstra para vermeniz gerekiyor. Qi kablosuz şarj teknolojisine sahip olan iPhone SE’nin şu an için kablosuz şarj gücünü bilmiyoruz. Ancak Apple muhtemelen burada 5W değerinin üzerine çıkmıştır.

iPhone SE 2020 kutu içeriği:

Apple, iPhone SE'nin kutusunda önemli bir değişiklik sunmayacak. Klasik kablolu ve Lightning çıkışına sahip olan iPhone kulaklığı, bir adet 5 W klasik iPhone şarj cihazı ve Lightning USB kalbosu bizi karşılayacak.

iPhone SE 2020 özellikleri:

Ekran: 4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit

4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit İşlemci: Apple A13 Bionic

Apple A13 Bionic RAM: Açıklanmadı

Açıklanmadı Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Arka Kamera: 12 MP, f/1,8

12 MP, f/1,8 Ön Kamera: 7 MP, f/2,2

7 MP, f/2,2 Batarya: Açıklanmadı

Açıklanmadı Bağlantı: 2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: iOS 13

iOS 13 Renkler: Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED

Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

138,4 x 67,3 x 7,3 mm Ağırlık: 148 gram

iPhone SE fiyatı:

iPhone SE 64 GB: 5.299,00 TL

5.299,00 TL iPhone SE 128 GB: 5.749,00 TL

5.749,00 TL iPhone SE 256 GB: 6.599,00 TL

Apple'un iPhone SE'yi Türkiye'de ne zaman satışa sunacağı şu an için netleşmiş değil. Ürünün resmi sayfasında "Yakında sizlerle" mesajını görüyoruz. iPhone SE 2020'nin satış tarihi açıklandığında sizlerle paylaşıyor olacağız.

Apple'ın yeni amiral gemisi olacak iPhone 12 hakkındaki bilgileri derlediğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: