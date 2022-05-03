Mac Studio Esintili 'iPhone Studio' Konsepti [Video]

Bir tasarımcı, Apple Mac Studio ile iPhone tasarımını birleştirdi. Bu ilginç birleşim ile oldukça dikkat çeken bir 'iPhone Studio' tasarımı ortaya çıktı.

İtalyan tasarımcı Antonio De Rosa, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Bu çalışmasında birkaç ay önce tanışma imkanı yakaladığımız Mac Studio ile iPhone'u birleştiren tasarımcı, ortaya ilginç bir telefon tasarımı çıkardı. Antonio De Rosa, tasarladığı akıllı telefona "iPhone Studio" ismini verdi.

iPhone Studio, Mac Studio'nun delikli yapısını telefona taşıyor. Bu bağlamda telefonun çerçevesi minik deliklerle bezenmiş durumda. Bu deliklerin altında telefonu çevreleyen hoparlörler mevcut. Telefonun kamera kurulumu da alıştığımız çıkıntılı tasarımdan bir hayli uzak. Bu durum, kamera çıkıntısından hoşlanmayan tüketicilerin gönüllerinde taht kurabilir. Apple'ın bir gün bu konsept tasarıma benzer iPhone üretip üretmeyeceği ise büyük bir bilinmez.

Karşınızda iPhone Studio

Telefonun diğer tasarım detaylarına baktığınızda oldukça küçük bir çentik ve USB Type-C girişi gibi yeniliklerle karşılaşıyoruz. Diğer detaylar ise iPhone 13 ile benzerlik gösteriyor. Antonio De Rosa'ya göre iPhone Studio; yeşil, sarı, mavi ve gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olabilir.

Bu arada, iPhone Studio'nun kamera kurulumuna takılmış olabilirsiniz. Ancak bir süredir ortada dolaşan iddialara göre Apple, 2023 yılı itibarıyla kamera çıkıntısını çok ciddi anlamda küçülteceği bir dizi çalışma içerisinde. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, birkaç yıl içerisinde çıkıntısı olmayan iPhone modelleri ile tanışabileceğimizi söyleyebiliriz.

iPhone Studio konsepti için paylaşılan video