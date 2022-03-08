Apple’ın yeni bilgisayarı Mac Studio ve onun yeni ekranı Studio Display, Apple EBIL etkinliğinde resmen duyuruldu. İşte Mac Studio ve Studio Display’in teknik özellikleri.

Apple kullanıcılarının heyecanla beklediği yeni Apple Mac Studio bilgisayarı resmen duyuruldu. Apple’ın yine yeni tanıttığı M1 Ultra yongasına sahip olan güçlü Mac Studio, beraberinde büyük ve nefis görüntü sunan Apple Studio Display’i de Mac Studio ile birlikte tanıttı.

Apple’ın yeni canavarı Mac Studio’nun ve onun yaveri Studio Display’in teknik ve tasarım özelliklerini aşağıda derledik, gelin beraber göz atalım.

Apple Mac Studio

Apple Mac Studio M1 Max Fiyatı: 35.999 TL

35.999 TL Apple Mac Studio M1 Ultra Fiyatı: 69.999 TL

Yeni Apple Mac Studio, bu kadar küçük bir tasarıma sahip olmasına rağmen içerisinde bomba gibi olan M1 Max ve M1 Ultra yongaları sayesinde devasa bir güce sahip. Apple’ın dediğine göre Mac Studio, bu kadar gücü bu kadar kompakt bir tasarıma sığdıran ilk bilgisayar.

7,7 inç’lik genişliğe ve 3,7 inç’lik uzunluğa sahip olan bu küçük Apple Studio, ısı kontrolünü iyi halledecek şekilde tasarlanmış. Merkezdeki ısı, hava şeklinde arka taraftaki geniş mazgallardan dışarı veriliyor ve olabildiğince az ses yapıyor.

4 adet Thunderbolt 4 girişi, 2 adet USB-A girişi, 1 adet HDMI girişi ve Pro 3,5 mm jak girişi bulunan Mac Studio’da Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 teknolojileri dahili olarak bulunuyor. Apple Mac Studio’nun M1 Max ve M1 Ultra yongalarını barındıran iki farklı modeli bulunuyor.

M1 Max yongasını barındıran modeli seçerseniz ön tarafta iki adet USB-C girişi, M1 Ultra’yı seçerseniz iki adet Thunderbolt 4 girişi elde ediyorsunuz. M1 Max’a sahip model, Mac Pro’dan 2,5 kat daha hızlı performansa sahip. M1 Ultra’ya sahip model ise çok daha iyi. İşlemci performansı Mac Pro’dan 3,8 kat daha hızlı.

M1 Max ve M1 Ultra teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Apple Studio Display

Apple Studio Display Standart Cam Fiyatı : 27.999 TL

: 27.999 TL Apple Studio Display Nano Doku Cam Fiyatı: 32.499 TL

Böyle klas bir bilgisayarın bir de klas monitöre ihtiyacı var tabii ki. Apple, Mac Studio ile birlikte onun ekranı Studio Display’i de tanıttı. Yükseklik ve eğiklik ayarı yapılabilen Studio Display, 27 inç boyutunda ve 30 dereceye kadar eğilebiliyor. TrueTone destekli ekran 14,7 milyon piksele, 5K retina’ya, yansıtmama ve nano doku cam özelliklerine sahip.

Monitörde A13 Bionic çipi, iPad’te de bulunan 12 MP ultra geniş açılı ön kamera ve ses sistemi bulunuyor. Kamerada Ana Sahne sistemi, hoparlörde ise 6 hoparlörlü uzamsal ses sistemi ve üç yönlü mikrofon sistemine erişebiliyorsunuz. Hoparlörlerde ayrıca Dolby Atmos desteği de mevcut.

Monitörün arkasında 3 adet USB-C ve 1 adet Thunderbolt bağlantı noktası bulunuyor. Bir Mac bilgisayara tek seferde 3 adet Studio Display bağlanabiliyor.