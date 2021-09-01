iPhone’ların Sürücü Ehliyeti Olarak Kullanılabileceği Yerler

Kimlik kartları ve telefonlarda kullandığımız SIM kartlarının dijitale taşınacağı günler beklenirken Apple, bu konuda sevindirici bir haber verdi. Bilgilere göre iOS 15 ile birlikte kullanıcılar sürücü ehliyetlerini ve kimliklerini Apple Wallet uygulamasına ekleyip havaalanlarında fiziksel kartları arama derdinden kurtulacak.

E-SIM ve dijitale taşınmış kimlik kartlarının zamanla yaygınlaşması ve insanları fiziksel kartlardan kurtarması bekleniyor. Öyle ki kolayca kaybedilen ve bunun sonrasında insanları uğraştıran bu kartlar havaalanı gibi yerlerde vakit kaybına da yol açabiliyor. Bunun önüne geçmek isteyen Apple, uzun süredir gündemde olan ve iOS 15 ile kullanıcılara sunulacak ‘dijitale taşınmış kimlik kartlarıyla’ karşımızda.

Söz konusu özelliğin Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılacağı yerler belli oldu. Bu bağlamda Arizona ve Georgia, özelliği destekleyen ilk eyaletler olacak. Apple’ın söylediklerine göre bu eyaletleri; Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma ve Utah takip edecek. Özelliğin havaalanlarındaki kontrol noktalarında nasıl çalışacağına gelin yakından bakalım.

HES kodu göstermekle karıştırmayın, telefonun açılmasına bile gerek yok:

Apple Wallet uygulamasına eklenecek olan kimliklerde güvenlik öncelikli olarak düşünülmüş. Bu bağlamda kişiler, kimlik kartlarını eklerken güvenlik için bir de fotoğrafları istenecek. Bunun yanında bir de kullanıcılardan belirli yüz ve kafa hareketlerinin gerçekleştirilmesi istenecek. Kullanım kısmında ise Apple, şimdilik seçili eyaletlerde bulunan kontrol noktalarında bu özelliğin işlevselliğini konuşturacak. Bu noktalarda kişiler telefonlarını ya da Apple Watch cihazlarını gerekli alanlara okutarak fiziksel kart arayıp bulma zahmetinden kurtulacak.

Tabii bu noktada kafanızda alışveriş merkezin girmeden HES kodunu açmayı unutanlar ve diğerlerini bekletenlerinkine benzer bir senaryo canlanmasın. Bu özelliğin kullanılması için cihazın açılması ya da görevliye gösterilmesi gerekmiyor. Cihaz gerekli alana tutuluyor ve ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nin gerekli bilgilere erişeceğine dair bir uyarı gösteriliyor. Bu da sadece Face ID ya da Touch ID ile onaylanabiliyor ve ardından işlem tamamlanmış oluyor.

Apple, bu özelliğin ISO 18013-5 standartlarını karşıladığını söyledi. Yani güvenlik konusunda oldukça sağlam göründüğünü söyleyebiliriz. Bunun dışında söz konusu özelliğin ne zaman ve hangi noktalarda kullanımı destekleyeceğiyse zamanla karşımıza çıkacak.