Bir telefonun sahip olması gereken en temel donanımlara sahip olan A03s, piyasanın en bütçe dostu akıllı telefonu olabilir. Giriş seviyesinin de altında özelliklere sahip olan cihaz Birleşik Krallıkta neredeyse bedava denilebilecek bir fiyata satışa çıkacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, özellikle son dönemlerdeki katlanabilir telefonları ile adından sıkça söz ettiriyor. Tabii Samsung’un katlanabilir telefonları ve amiral gemisi sınıfındaki telefonlarını herkes alamayabiliyor, ya da doğrudan tercih etmiyor. Bu nedenle Samsung, son dönemlerde orta ve giriş seviyesi telefonlara da oldukça fazla yatırım yapmaya başladı.

Samsung, bugün bu yatırımlarının bir sonucu olan Galaxy A03s’i tanıttı. Olabilecek en bütçe dostu özelliklerle donatılan bu cihazın ülkemizde satılıp satılmayacağı ise şu anda bilinmiyor. Fakat bir önceki model olan A02 satıldığından muhtemelen bu cihaz da ülkemize gelecektir.

Alo desek yeterlik telefon:

A03s, telefon konusunda çok büyük beklentileri ve istekleri olmayanları fazlasıyla memnun edebilecek bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun bütçe dostu olmasından dolayı telefonda AMOLED veya IPS ekran kullanılmadığını görüyoruz. 6.5” TFT ekrana sahip olan cihaz, Samsung’un klasikleşmiş Infinity-V çentiğini bulunduruyor. Bu çentikte ise 5MP çözünürlükte ve F2.2 diyafram aralığına sahip bir ön kamera bulunuyor. A03s’in arkasında ise 13MP’lik ana kamera, 2MP’lik bir makro kamera ve 2MP’lik bir derinlik kamerası bulunmakta.

Mediatek’in Helio P35 işlemcisini kullanan A03s’te 3GB RAM ve 32GB depolama bulunacak. Telefon aynı zamanda gücünü 5.000mAh’lik bir bataryada alacak ve bu batarya 7.75W’a kadar şarj destekleyecek. Ayrıca telefonun güç tuşuna gömülü olarak bir parmak izi okuyucu da bulunacak. A03s’te One UI’ın birçok özelliğinin olmadığı daha sade ve “giriş seviyesi” versiyonu olan One UI Core kullanılacak.

Samsung Galaxy A03s özellikleri:

Ekran: 6.5 inç, Infinity-V ekran

6.5 inç, Infinity-V ekran İşlemci: MediaTek MT6765 Helio P35

MediaTek MT6765 Helio P35 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB

32 GB Arka Kamera: 1 3 MP (F2.2) geniş açılı ana kamera+ 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü

3 MP (F2.2) geniş açılı ana kamera+ 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11

Samsung Galaxy A03s fiyatı:

A03s’in Birleşik Krallıkta 24 Eylül’de satışa çıkacak. Telefonun önerilen satış fiyatı ise 139£ (1.593TL).