iPhone Ultra, Katlanabilir Telefonların Fiyatını %20 Artırabilir (Zaten Alamıyorduk, Artık Hiç Alamayacağız)

İddialara göre Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra, piyasaya sürüldükten sonra katlanabilir telefonların fiyatını %20 artırabilir.

Apple’ın uzun süredir beklenen katlanabilir modeli iPhone Ultra nihayet eylül ayında görücüye çıkacak ve sektörde yeni bir standardı belirleyecek... Yani kötü anlamda.

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Pazar analizleriyle bilinen Counterpoint Research’ün son raporuna göre katlanabilir telefonların fiyatı iPhone Ultra sonrası yükselişe geçecek.

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%18 artış bekleniyor

Counterpoint Research'e göre katlanabilir telefonların ortalama fiyatı bu yıl iPhone Ultra sonrası %18 civarında bir artışla 1.485 dolara yükselecek.

IDC’nin öngörülerine göre katlanabilir iPhone Ultra’nın başlangıç fiyatı tam 2.500 dolar olabilir. Apple'ın sadık kullanıcı kitlesi düşünüldüğünde, bu astronomik rakama rağmen telefonun yok satması işten bile değil. İşte tam da bu noktada devreye "Apple Etkisi" giriyor.

Endişelenmeli miyiz?

Peki katlanabilir telefon sektörüne şu noktada öncülük eden Samsung bu konu hakkında ne düşünüyor? Sektörden gelen raporlara göre şaşırtıcı bir şekilde Samsung bu durumdan endişeli değil. Hatta bir Samsung yöneticisi, Apple’ın bu hamlesini "büyük bir memnuniyetle" karşıladıklarını belirtmişti.

Sebebi şu ki Apple’ın 2.500 dolarlık çıtası, Samsung’un kendi premium katlanabilir modelleri için belirleyeceği yüksek fiyatları tüketicinin gözünde "normal" kılacak. Yani enflasyon ve parça maliyetlerinin yanına bir de Apple rüzgârı eklenince, gelecekteki Galaxy Fold modellerinin de fiyatı katlanmış olacak.