Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

iOS 26 ile iPhone'lara çok işinize yarayacak bir kestirme eklendi. Artık çok hızlı bir şekilde uygulama ayarlarına ulaşabileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

iPhone modellerinin en iyi özelliklerinden biri hepsi birbirinden yararlı işlevler sunan kestirmelerdir desek yanlış olmaz. iOS 26 güncellemesiyle birlikte de iPhone modellerine yepyeni kestirmeler eklendi. Bunlardan biri de gerçekten sizin işinizi çok kolaylaştıracak cinsten.

Yeni kestirme, ilk olarak “Quinn Nelson” isimli X kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve kullanıcıları haberdar etti. Yaptığı şey ise oldukça basit. Herhangi bir ek uğraş olmadan direkt uygulama ayarlarına gitmenizi sağlıyor.

Uygulama ayarlarına tek bir dokunuşla gidebileceksiniz

iPhone’da bir uygulamanın ayarlarına gitmek için önce ayarları açmak, sonra da o uygulamayı bulmanız gerekiyor. Bu da az da olsa zaman alabiliyor. İşte yeni kestirme tamamen bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik.

Yukarıdaki videodan da görebileceğiniz üzere yeni kestirme sayesinde Denetim Merkezi üzerinden direkt o uygulamanın ayarlarına gidebileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey ise o uygulamayı açtıktan sonra Denetim Merkezi’ni açmak. Sağ alta eklenen ve ayarlar simgesini içeren kestirme, hızlıca uygulama ayarlarına gitmenizi sağlayacak ve zamandan tasarruf ettirecek.

Uygulama ayarı kestirmesi nasıl ayarlanır?

1

  • Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden kestirmeyi yükleyin
  • Adım #2: Açılan sayfadan “Kestirme ekle”ye basın.

  • Adım #3: Denetim merkezini açarak basılı tutun ve “Denetm Ekle” seçeneğini seçin.
  • Adım #4: Kestirmeler’i bulun ve eklediğiniz “App Settings” kestirmesini ekleyin.
iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı
cheshim cheshim 4 saat önce
Kestirme uygulamasina baglanti vermemissiniz.
