Apple, KDV'nin %18'den %20'ye çıkarılmasıyla aynı oranı App Store'da da uygulamaya başlıyor. KDV'ye göre düzenlenecek fiyatların geçerli olacağı tarih de belli oldu.

7 Temmuz 2023 tarihinde Katma Değer Vergisi’nde (KDV) yapılan yeni düzenlemeyle tavan KDV oranı %18’den %20’ye çıkarıldı. Neredeyse her ürün ve hizmette uygulanan bu oranın değişimiyle tüm ürünlere de zamlar yansıtıldı.

Bunlar arasında Apple’ın teknolojik cihazları da yer alıyordu. Bir ay içinde dört zam yapan Apple, 10 Temmuz’daki son zamda sadece KDV artışını yansıttı. Aynı gün, App Store için de haberler verildi.

Apple, App Store Türkiye fiyatlarına zam yapıyor:

Apple, geliştiricilere gönderdiği 10 Temmuz tarihli e-postada Mısır, Nijerya, Tanzanya ve Türkiye’de fiyat güncellemesine gideceğini açıkladı. Yeni güncelleme, uygulama ve uygulama içi alışverişlerde geçerli olan fiyatları etkileyecek. Uygulamalardaki otomatik abonelik fiyatları değişmeyecek.

Türkiye için yapılan değişim yalnızca KDV oranındaki artışla sınırlı olacak. Uygulama mağazasındaki KDV oranı %18’den %20’ye çıkarılacak. Yeni fiyatlar, 25 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.