iPhone Uygulama Mağazası App Store Baştan Aşağı Yenilendi

Apple, tüm ekosistemindeki ürünlerin mağazalarını tek bir yerde erişilebilir kılarak App Store'u baştan aşağı yeniledi.

Apple, kullanıcıların App Store deneyimini tamamen web tasarımına taşıyan yepyeni platformunu tanıttı. Artık iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV ve Vision için uygulamalara doğrudan tarayıcı üzerinden erişmek mümkün.

Yeni site, sade ve tanıdık bir tasarımla geliyor. Uygulamaları keşfetmek, listeleri incelemek ve editöryel hikâyeleri okumak masaüstünde de artık çok daha kolay hâle gelmiş durumda.

Yeni App Store üzerinden uygulama aramak çok daha kolay

Arayüzde sol üstteki bir geçiş düğmesiyle cihaz türleri arasında gezilebiliyor. “Bugün” sekmesi, Apple Arcade önerileri ve özel etkinlikler dâhil olmak üzere App Store’daki tüm içerikler burada yer alıyor. Uygulama sayfaları ise büyük görseller, kategoriler, ödüller ve ekran görüntüleriyle zenginleştirilmiş bir yapıya sahip.

Yeni web mağazasıyla birlikte arama işlevi de tamamen yenilenmiş durumda. Artık bir uygulama adını yazarak doğrudan sonuçlara ulaşmak mümkün. Ayrıca bağlantı paylaşımı da kolaylaşmış durumda. Bir uygulama sayfasının linkini kopyalayıp başkalarıyla paylaşabilir, hatta dilerseniz doğrudan App Store uygulamasında açabilirsiniz.

Bu yeni tasarım ve mağaza sayfaları sayesinde “Google’dan uygulama arama” alışkanlığı da artık sona eriyor. Artık kullanıcılar, kullanacağı cihazı açmadan uygulamaları karşılaştırabiliyor, inceleyebiliyor ve keşfedebiliyor. Yani kısacası artık App Store’u her yerde kullanmak mümkün.