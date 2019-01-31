iPhone X ve Xs Kullanıcıları, Flaş Işıklarından Şikayetçi

Apple, son günlerde iPhone X ve Xs kullanıcılarından ilginç bir şikayet alıyor. Telefonlarının flaş ışıklarının, istemleri dışında açıldığını söyleyen birçok kullanıcı, Apple'a şikayette bulundu.

Apple, geçtiğimiz günlerde birçok kullanıcısından ortak bir şikayet aldı: İstemsiz açılan flaş ışıkları. Sorunu yaşayan kişiler, iPhone X ve Xs kullanıcıları oldu. Bu modellerin ekranlarının sol alt tarafında yer alan flaş ışığı simgesinin, bir şekilde aktif olduğunu belirten kullanıcılar, teknoloji devinden sorunu çözmesi için yardım talep ettiler.

USA Today'in haberine göre toplam 488 kullanıcının aynı şikayetle Apple'a başvurduğu söyleniyor. Kullanıcılardan bazıları, telefonlarını bulunduğu yerden çıkarırken flaş ışığına basmamalarına rağmen, sürekli olarak ışığın açıldığını belirtiyorlar. Bir kısım kullanıcı ise telefonlarının ceplerinde veya çantalarındayken bile ışığı açtığını, konu ile ilgili çevredeki insanlar tarafından uyarıldıklarını belirtiyorlar. Kendi seçimleri dışında telefonlarının flaş ışığını açmasından rahatsız olduklarını belirtilen kullanıcılar, aynı zamanda şarj problemi yaşadıklarını da dile getiriyorlar.

Apple'dan henüz konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken iPhone X ve Xs kullanıcıları, ekrandan flaş açma simgesinin kaldırılmasını talep ediyorlar. Bu modellerin genel kullanıcı sayısına bakıldığında, benzer bir problem yaşamayan kişi sayısının çoğunluğu oluşturduğu görülüyor. Ne dersiniz? Sizce gerçekten de bu modellerde kronik bir problem var mı? Sizler de yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.