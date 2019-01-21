Apple, telefonlarla dizüstü bilgisayarları birleştirmek istiyor. Bunun için bir patent alan Apple, yeni bir bilgisayar deneyimi sunmak ve geleceğe yön vermek istiyor.

Yeni nesil iPhone XI bir laptopa hayat verebilecek ilk telefon olabilir. Bugün yeni alınan bir patente göz atacağız. Bu patentin, mobil-laptop hibrit makinelerin geleceği için atılan ilk adım niteliğinde olması bekleniyor. Bu arada iPhone XI, bu potansiyele sahip tek telefon olarak kalmayacak gibi görünüyor. Apple, halihazırda iPad Pro ile bu hibrit makine olayının ilk adımlarını atarak tablet-bilgisayar köprüsünü kurmuştu.

Bu tarz bir bağlantıyla ilk karşılaşmamız iPad Pro’nun birinci nesliyle gerçekleşti. Bu hibrit konsept hayata geçtiğinde iPad’i masaüstü gibi kullanmaya başladık.

Apple’ın telefona bağlı dizüstü konseptinin en yakın versiyonu olarak Razer tarafından tanıtılmış “Razer Gaming Concept” gösterilebilir.

Apple’ın buna benzer olan patentini hayata geçirmesi için ne gerekiyor? Veya Apple neden böyle bir şey yapmak istiyor? Amacı ne olabilir? Amacının ne olduğu resmi olarak bilinmiyor ancak çok pahalı olan telefonlarını sadece telefon olarak görüp almak istemeyen ortalama bir çalışanı veya öğrencileri, aslında parasını hak eden bir telefon, hatta bir telefondan daha fazlası olduğuna, bir bilgisayar olduğuna inandırmak olabilir.