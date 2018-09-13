iPhone Xs'de Bulunan Çift SIM Desteği Nasıl Çalışır?

Apple, 2018 model iPhone'lar ile birlikte kullanıcılara ilk kez çift SIM desteği sundu. Peki Apple'ın bu çift SIM desteği nedir? Nasıl Çalışır?

Apple, dün akşam Cupertino’da gerçekleştirdiği basın etkinliği ile birlikte şirketin yeni akıllı telefonları iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ı tüketicilerin beğenisine sundu. 2018 model iPhone’lar, birkaç teknik geliştirme haricinde iPhone X’a göre devrimsel bir yenilik getirmedikleri için istenilen seviyede bir heyecan yaratmadılar. Yine de 2018 model iPhone’ların da kullanıcıları memnun edecek bir özelliği bulunuyor; çift SIM desteği.

Aylar boyunca karşımıza çıkan sızıntılar Apple’ın yeni iPhone’lar ile birlikte çift SIM desteğini nihayet sunacağını söyledi. Apple, sızıntıları haksız çıkarmadı ve etkinlik sırasında çift SIM desteğinin yeni iPhone’lar ile birlikte tüketicilere ulaşacağını duyurdu. Tamam da çift SIM nedir? Nasıl kullanılır? Çift SIM desteğinin iPhone kullanıcılarına faydaları ne olacak? Merak etmeyin, tüm sorular sırası ile yanıt bulacak.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Apple, çift SIM kart desteğini iki adet fiziksel SIM kart ile sunmuyor. Apple’ın çift SIM kart desteğinden faydalanmak için bir fiziksel SIM kart bir de eSIM kullanmanız gerekiyor. eSIM, anakarta entegre edilmiş dahili bir SIM karttır. eSIM ile fiziksel SIM kart değiştirmeye gerek kalmadan operatörünüzü, numarasınızı ya da tarifenizi değiştirebilirsiniz. Fakat eSIM hizmeti en azından şu an için Türkiye’de bulunmuyor.

Apple’ın eSIM desteğini şu an için 10 farklı ülkede 14 farklı operatör destekliyor. Dolayısı ile Apple’ın çift SIM desteğinden şu an için minimum sayıda kullanıcı faydalanabilecek. Fakat ilerleyen dönemde eSIM teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte çok daha fazla kullanıcı Apple’ın çift SIM desteğinden faydalanabilecek. 2018 model iPhone’lar, eSIM teknolojisinin yaygınlaşması adına etkili bir adım olabilir.

Apple, çeşitli nedenlerden dolayı Çin’deki kullanıcılarına eSIM desteği sunamıyor. Fakat dünyanın en büyük akıllı telefon pazarındaki müşterilerini bu özellikten mahrum bırakmak istemeyen şirket, çift yönlü bir SIM tepsisi sunuyor. bu sayede kullanıcılar tepsiye çift SIM kart yerleştirebiliyorlar ve çift SIM karttan aynı anda faydalanabiliyorlar. iPhone Xs ve Xs Max’in standart Micro SIM kartları desteklemediğini, nanoSIM kullandığını belirtelim.

Çift SIM kart desteği, özellikle iş için ikinci bir telefon kullanmak zorunda olan kişiler için bulunmaz bir nimettir. Zira kullanıcılar, tek bir telefon üzerinden iki farklı numarayı kullanabilirler. Herhangi bir numarayı aramak ya da birine SMS atmak istediğinizde tek yapmanız gereken hangi operatör/numara üzerinden arama yapacağınızı seçmek olacaktır. Dolayısı ile iki ayrı operatör ya da tarife kullanmak istiyorsanız çift SIM kart desteği işleri son derece kolaylaştırır.