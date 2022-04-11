iPhone Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği YouTube Özelliği Sonunda Geliyor!

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Android kullanıcılarının yıllardır kullandığı, iPhone sahiplerininse sadece beklediği resim içinde resim özelliği en sonunda YouTube'a geliyor. Özellik nihayet testleri tamamladı ve artık iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulmaya hazır.

YouTube Premium abonesi olan Android kullanıcılarının uzun süredir faydalanabildiği resim içinde resim özelliği, iPhone ve iPad kullanıcıları için halen yayımlanamadı. Fakat oynatılan videonun küçük pencereye alınarak telefonun bir kenarına atılmasını ve telefonda farklı işlerin aynı anda yapılmasını sağlayan bu özellikten sonunda sevindiren bir haber geldi.

Google’ın iPhone kullanıcılarına bir süredir test özelliği olarak sunduğu resim içinde resim özelliği, bugün YouTube testlerinden kaldırıldı. YouTube’un bu özelliği test edilen özellikler arasından çıkarması da aslında iyiye bir işaret oldu: Artık geriye kalan tek adım, özelliği tüm iPhone ve iPad kullanıcıları için yayımlamak.

Özellik önümüzdeki haftalarda geliyor:

youtube resim içinde resim

iPhone ve iPad kullanıcıları için geçtiğimiz yılın haziran ayında duyurulan resim içinde resim özelliği, aslında 31 Ekim tarihinde yayımlanacaktı. Fakat YouTube, özelliğin yayımlanacağı tarihi erteleme kararı aldı. Şirket, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada da özelliğin ‘önümüzdeki aylarda’ yayımlanacağını tekrar açıklamıştı. YouTube’un iPhone kullanıcılarının merakla beklediği yeni özelliği önümüzdeki haftalarda yayımladığını göreceğiz.

Öte yandan özellik, Android kullanıcılarını üzen bir şekilde sunulacak. Resim içinde resim özelliği, Android tarafında yalnızca Premium üyesi olanlar için sunulurken şirket, geçtiğimiz ayki açıklamasında özelliğin iPhone’da hem Premium hem de Premium olmayan kullanıcılar için yayımlanacağını paylaşmıştı.
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Kaynak : https://www.theverge.com/2022/4/11/23019960/youtube-premium-picture-in-picture-test-ended-april-8
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