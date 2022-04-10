Milyonlarca kullanıcı tarafından sevilerek kullanılan Spotify, bünyesine keşfetme ağınızı genişletecek yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor.

Spotify, uzun bir süredir telefondan müzik dinlemeyi sevenlerin vazgeçilmez uygulamalarından biri olmuş durumda. Kullanıcılara yeni müzikleri keşfetmeleri, arkadaşlarıyla ortak müzik dinleyebilmeleri, çalma listeleri oluşturmaları gibi pek çok konuda olanak sağlayan uygulama, şimdi de bünyesine müzik severleri sevindirecek yeni özellikler ekledi.

Keşfetmeyi seven ve yeni müzikler dinlemek isteyenler için Spotify bu yeni özellikleriyle kullanıcıları oldukça heyecanlandıracak. Şimdilik bu özelliklerin sadece beta testlerine devam edildiğini söyleyelim ve haberimizin detaylarına geçelim.

Keşfetmek, çok daha kolay ve seçeneklerle dolu olacak

Müzik dinlerken bir çalma listesine takılıp kalmak yerine birçoğumuz yeni müzikler duymak istiyoruz. Spotify da tam olarak bu isteğimize karşılık vererek, sevdiğimiz şarkıcıların hoşumuza gidebilecek şarkılarını önümüze çıkartacak yeni bir özellik geliştirdi. Akışta gezinirken hoşunuza gidebilecek şarkılar, bu yeni özellik sayesinde bir önizleme olarak karşınıza çıkacak ve beğendiğiniz şarkıları çalma listenize eklemenize olanak sağlanacak.

Tabii bu kadarla da sınırlı değil. Aynı zamanda beğendiğiniz bir şarkıyı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmak istediğinizde hikayenizin arka planına şarkıyı doğrudan ekleyebileceksiniz. 15 adede kadar yeni öneri sunan günlük güncellemeler ile de daha fazla müzik ve daha fazla keşif imkanına sahip olabileceksiniz. Kanvas döngülerinize göz atabileceğiniz ve sevdiğiniz şarkıcıyı tek bir yerden takip edebileceğiniz gibi pek çok özelliği daha beraberinde getiren bu yeni güncelleme şimdilik sadece İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’da mevcut.