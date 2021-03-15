iPhone’ların son dönemde yeni bir sorunu gün yüzüne çıkmaya başladı. Telefonların birçok kritik problemi olmasının yanında şimdide gövde de yaşanan renk solması sorunu kullanıcı şikayetlerini arttırdı.

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 minilerde sıkça görülmeye başlayan, ardından 11’lerde de aynı sorunun olduğu ortaya çıkan renk solması sorunu internette birçok kullanıcının meğerse ortak sorunuymuş. Geçtiğimiz günlerde bir iPhone 12 kullanıcısının internette yayınladığı fotoğraf sonrasında konu oldukça büyüdü.

Özellikle kırmızı iPhone 12’lerde alüminyum kasada yaşanan solma problemi baya kronik bir problem gibi gözüküyor. Alüminyum kasa XR, iPhone 11 ve iPhone 12’lerin birçok renginde bu sorunun yaşanması Apple’ın bu konudaki tutumunu da merak ettiriyor. Birçok Apple forumunda gündem olan solma sorunu, bu denli pahalı bir telefonda nasıl oluşuyor garipseniyor.

Silikon kılıf bir etken olabilir mi?

Alüminyum kasa iPhone 12 ve 11’lerin silikon kılıflar içinde kullanılmasının bu soruna neden olup olmadığı merak ediliyor. Kırmızı iPhone 12 konusunda şikayette bulunan kullanıcı, “Kasım 2020'de, öncelikli olarak iş amaçlı kullanılacak kırmızı bir iPhone 12 satın aldık. Bu telefon, ilk günden beri şeffaf bir kılıf içinde kullanıldı ve agresif maddelerin bulunduğu herhangi bir "toksik" ortamda kullanılmadı" dedi.

Birçok kullanıcı bu konuda “kusurlu boya” kullanıldığını belirtiyor. Apple daha önce iPhone XR’da yaşanan boya sorunlarına “kullanıcı hatası” olarak dönüş yapmış. iPhone kullanıcıları Apple’ın lüks tüketim ürünü iPhone 12 için böyle bir sorundan kaçmaması gerektiğini belirtiyorlar.