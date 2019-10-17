Ülkelerin En Çok Güven Duyduğu Meslekler Belli Oldu

Ipsos, 23 ülkeyi kapsayan detaylı bir meslek güven araştırması yaptı. Yapılan araştırma sonucuna göre insanlar, en çok bilim insanlarına güveniyorlar. Aynı araştırma, politikacıların dünya genelinde en az güvenilen kişiler olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden bir tanesi olan "Ipsos", aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 ülkede detaylı bir araştırma yaptı. Ipsos'un yaptığı araştırma, ülkelerdeki en çok güvenilen ve hiç güvenilmeyen meslek gruplarını içeriyordu. Araştırmanın sonuçları, dikkat çekici detaylara sahip.

Ipsos'un araştırması, aslında 23 ülke için de benzer sonuçları ortaya koyuyor. Özellikle de ülkelerin en çok güvendiği meslek grupları neredeyse aynı. Ancak ülkeler bazında koşullar değiştiğinde, daha az güvenilen mesleklerde değişiklikler görülebiliyor. Ancak 23 ülkenin hiç güvenmediği meslek grubu aynı. Dilerseniz şimdi, Ipsos'un araştırmasının detaylarına yakından bakalım.

Ipsos'un yaptığı araştırmaya göre, araştırmaya dahil olan ülkelerin hepsi, en çok bilim insanlarına güveniyor. Bilim insanlarını ise doktorlar takip ediyor. Araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 70'i bilim insanlarına güvendiğini ifade ederken, bu oran dünya genelinde yüzde 60 olarak ortaya çıkıyor. Doktorlara duyulan güven ise ortalamada yüzde 56, Türkiye'de ise yüzde 61 olarak belirlenmiş durumda.

Araştırmaya katılan ülkelerin en çok güven duyduğu üçüncü meslek grubu ise öğretmenlik. Öyle ki, öğretmenlere güven ortalama olarak yüzde 52 civarında. Türkiye'nin öğretmenlere olan güveni ise yüzde 59 olarak karşımıza çıkıyor. Listenin devamında ise genelde asker ve polislere güvenilirken Türkiye'de ise önce polislere ardından da askerlere güven duyuluyor.

Listenin ilerleyen bölümleri de genel hatlarıyla benzerlik gösteriyor. Ancak listenin son bölümlerinde sıralama biraz karışıyor. Öyle ki diğer ülkeler haber sunucularına yüzde 24 oranında güven duyarken, Türkiye'de bu oran yüzde 13'lere kadar geriliyor. Yani Türkiye, televizyonlardaki haber sunucularına neredeyse hiç güvenmiyor.

Listenin son sırasında ise politikacılar bulunuyor. Araştırmaya katılan tüm ülkeler, politikacılara hiç güvenmediklerini söylüyorlar. Dünya ortalamasında politikacılara karşı duyulan güven yüzde 9, Türkiye'de ise bu oran yüzde 11 olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bundan da ilginç olanı, listenin sondan ikinci sırası.

Araştırmaya katılan ülkelerin en az güvendiği ikinci meslek grubu bakanlar. Ancak Türkiye bu konuda, diğer ülkeler gibi düşünmüyor. Öyle ki diğer ülkelerin bakanlara olan güveni yüzde 12. Ancak Türkiye, bakanlarına yüzde 23 oranında güveniyor. Türkiye'de en az güvenilen ikinci meslek ise din adamlığı olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye, din görevlilerine hiç güvenmiyor. Öyle ki Türkiye, din görevlilerine sadece yüzde 12 oranında güveniyor. Araştırma çapında din adamlarına duyulan güven ise yüzde 21.

İşte genel çapta mesleklere duyulan güven

Türkiye'nin mesleklere duyduğu güven ise şöyle