Larian Studios, Baldur's Gate 3'ün devamının gelmeyeceğini açıklamıştı. Şirket CEO'su tarafından yapılan bir açıklama 4'üncü oyunun iptal olmadan önce geliştirildiğini, hatta kısmen oynanabilir seviyeye bile geldiğini gösteriyor.

2023 yılında piyasaya sürülen Larian Studios imzalı RPG Baldur’s Gate 3, son zamanların en başarılı oyunlarından biri olmuştu. Yapım, oyuncular tarfından çok sevilirken Yılın Oyunu da dahil ödülleri de toplamıştı.

Ancak Larian Studios, birkaç ay önce serinin sevenlerini üzecek bir açıklama yapmıştı. Şirket, Baldur’s Gate 4’ün gelmeceyeceğini ifade etmişti. Ancak bugün gelen haberler, geliştiricinin iptal kararından önce devam oyununu geliştirdiğini ifade etti.

Baldur’s Gate 4, oynanacak seviyeye gelecek kadar geliştirilmiş

PC Gamer’a açıklamalarda bulunan Larian CEO’su Swen Vincke, en başta devam oyunu çıkarma konusuna açık olduklarını belirtti. Hatta bu kapsamda geliştirme sürecinin başladığı bile aktarıldı. Ancak sonrasında devam oyunundan vazgeçildi ve Baldur’s Gate 4 rafa kaldırıldı.

Larian, en başta Baldur’s Gate 4 değil de Baldur’s Gate 3 için bir genişleme paketi üzerinde çalışıyormuş. Ancak zamanla bu içerik tamamen yeni bir oyuna dönüşmüş. Hatta kısmen oynanabilir seviyeye bile gelmiş. Ancak şirketin iptal kararı, hiçbir zaman gün yüzü görememesini sağlamış.

Vincke de az da olsa oynanabilir seviyeye gelen bu yapım eğer çıksaydı oyuncular tarafından çok sevileceğini de eklemiş. Maalesef bu hiçbir zaman gerçekleşemeyecek.