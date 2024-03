Larian Studios'un kurucusu, Baldur's Gate yolculuğunun sonuna geldiklerini açıkladı. Artık yeni projelere geçecekler.

Larian Studios’un oyun dünyasına bomba gibi düşen yapımı Baldur’s Gate 3, Yılın Oyunu ödülünü almaya hak kazanmış ve milyonlarca oyuncuya kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı. Hâlâ oyuncuların saatlerini gömdüğü yapımlardan olan Baldur’s Gate 3, bir yandan keyifli saatler sunarken öte yandan bir sonraki yapımı merak ettiriyor.

Fakat Larian Studios’un kurucusu Swen Vincke’in, devam oyunu bekleyenleri üzecek birtakım haberleri var. Oyun Geliştiricileri Konferansı’na (Game Developers Conference) katılan Vincke, serinin hayranlarını kalpten yaralayan ifadeler söyledi. Bunun ardından stüdyo olarak yeni projelere açılacaklarını belirtti.

“Baldur’s Gate 4’ü yapmayacağız.”

Katıldığı konferansta Vincke, şu sözleri söyledi:

“Herkesin bizden beklediği yeni genişleme paketlerini (DLC) yapmayacağız. Yine herkesin bizden beklediği Baldur’s Gate 4’ü yapmayacağız. Dungeons and Dragons’dan uzaklaşıp yolumuza devam edeceğiz.”

Baldur’s Gate 3 için ilk etapta DLC yapmayı planlayan fakat daha sonradan bunu gerçekten yapmak istemediğini fark eden stüdyo, planları kenara koymuş. 10 milyon kopyayı geçen satış sayısıyla devasa bir başarıya ulaşan oyunun ardından yapılan strateji değişimi, her ne kadar oyun dünyasında ses getirse de Vincke, Larian Studios için bunun doğru adım olduğunu söyledi.

Vincke, Baldur’s Gate 3’te üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek buradan sonrasını, IP'nin sahibi olan Wizards of the Coast’un devralacağını söyledi. Enteresan bir şekilde, Wizards of the Coast bünyesindeki Hasbro, geçtiğimiz yıl Baldur’s Gate 3 yapımına katkı sağlayan neredeyse tüm çalışanları işten çıkarmıştı.

Neyse ki oyuna mod desteği gelmesi üzerine de çalışmalar sürüyor. Cesurca olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bu hamle hakkında sizin düşünceleriniz neler?