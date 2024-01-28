NX1 kod adıyla gelen oyun iptal olunca hepimizin bildiği Ghosts öne sürülmüş.

Geçmişte oyun mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşmasına sebep olan Call of Duty serisi, kendine sadık kitlesiyle eleştirilere rağmen yoluna devam ediyor. Fakat Infinite Warfare oyununu hatırlıyorsanız, serinin hayranlarının bile Activision’ı nasıl linçlediğini de hatırlıyorsunuzdur.

Bunun sebebi, Battlefield 1’e rakip olarak İkinci Dünya Savaşı zamanını anlatacak bir oyun yapmak yerine, uzayda geçen Infinite Warfare’ı sunmalarıydı. Oyun kötü değildi fakat beklenen şey bu olmadığından oldukça büyük tepki çekmişti. Fakat güncel olarak çıkan sızıntılar, serinin bizi bundan önce de uzaya taşıdığını gösteriyor.

Karşınızda kod adıyla Call of Duty NX1:

X üzerinde Josh H. isimli kullanıcı tarafından paylaşılan oynanış videosu 2 dakika 20 saniye uzunluğunda. Bu videoda uydumuz Ay’da geçen bir sahneye şahit oluyoruz. Büyük çaplı bir çatışma gerçekleşiyor ve ana karakterimiz her ne kadar üsümüze ulaşsa da orada gerçekleşen bir başka saldırıyla çevrenin yıkımına şahit oluyoruz.

Söz konusu paylaşımın gerçek olup olmadığı sorgulanırken eski geliştiricilerden Brian Bright, sızıntıyı doğruladı. Neversoft’ta çalışan Brian, bu dönemde kendilerine Call of Duty oyunu yapma şansının verildiğini söyledi. Aslında bu gördüğünüz oyunun 2013’te çıkması planlanmış fakat Activision, onun yerine Infinity Ward’un yaptığı Call of Duty: Ghosts’u tercih etmiş.

Brian’ın söylediğine göre Activision bu oyunu iptal etmeden önce Neversoft, 2-3 adet hikâye görevini ve online yapısını tamamlamış. Açıkçası Ghosts oyununun hakkını yemek istemeyiz fakat bu kadar potansiyeli görünen bir oyunun iptal edilmesi oldukça üzücü. Siz ne düşünüyorsunuz?