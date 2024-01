Call of Duty, oyun içinde aim assist adı verilen hedefleme yardımcılarını kullanan hilecilerin oyun oynamasına izin vermeyecek.

Oyunlarda hile kullanımı oldukça yaygın bir oldu. The Sims 4 gibi tek kişilik oyunlarda hile kullanımına engel bir uygulama olmasa da, iş çok oyunculu oyunlara geldiğinde durum oldukça değişiyor. Hiçbir oyunda olmadığı gibi bilgisayar oyunlarında da hileciler sevilmiyor ve firmalar da hilecilere engel olmaya çalışıyor.

Activision, hile yapanlar tespit edildiğinde oyunu kapatacak

"TeamRICOCHET: Güvenlik tespit sistemlerimiz artık fare ve klavyeyle oynarken aktif olarak hedefleme yardımcısı kullananları hedef alıyor. Tespit edildiğinde Call of Duty uygulaması kapatılacak.

Bu araçların tekrar eden kullanımları daha ileri hesap aktivasyonlarına yol açabilir."

Activision, Ricochet adlı anti-hile yazılımını güncelleyerek pek çok Call of Duty oyununda hilecileri engellemenin yeni yolunu devreye aldı. Bu anti-hile güncellemesi ile birlikte Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 ve Warzone'da bilgisayardan oynayan oyuncuların hedef yardımcısı programları kullanmasının engellemesi planlanıyor.

X'te paylaşılan duyuruda, "Güvenlik sistemimiz artık fare ve klavye kullanırken hedefleme yardımcısını kullanan oyuncuları hedef alacak. The Call of Duty uygulaması, (bu hedefleme yardımcıları) tespit edildiğinde kapanacak." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca bu araçların tekrar eden kullanımları durumunda daha ileri hesap yaptırımları olabileceği de ifade edildi. Bu güncelleme ile birlikte Activision, hilecileri Call of Duty oyunlarından uzaklaştırmak için önemli bir adım daha atmış olacak.

Geçtiğimiz aylarda da benzer bir önlem alınmıştı

2023 yılının Kasım ayında da Call of Duty için anti-hile motoruna Splat özelliği eklenmişti. Bu özellikle birlikte hile yapan oyuncuların paraşütleri bozuluyordu. Böylece hileci oyuncular, paraşütleri açılmadığı için daha oyunun en başında zemine çakılıyor ve oyun dışı kalıyordu. Ayrıca Richochet daha önce de silahları kaldırmak ve rakipleri görünmez kılmak gibi önlemler alıyordu.