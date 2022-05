İptal Edilen Half-Life Oyunu İlk Kez Paylaşıldı [Video]

2005 - 2008 yılları arasında geliştirilen fakat piyasaya sürülmeyen Half Life oyununa ait oynanış görüntüleri, ilk kez yüksek çözünürlüklü olarak paylaşıldı. Ravenholm isimli oyun, Half Life 2'nin akıllara kazınan bir bölümündeki mekânda geçiyordu.

Tüm dünya senelerdir Half Life serisinin üçüncü oyununu beklerken aslında Half Life serisinde iki ana oyun dışında yer alacak bir oyun daha geliştiriliyordu. Söz konusu oyun, 2005 – 2008 yılları arasında, günümüzde Dishonored ve Deathloop oyunlarıyla bilinen Fransız oyun stüdyosu Arkane tarafından bir geliştirilmiş, fakat piyasaya sürülmemişti.

Bugüne kadar hakkında çok az şey bildiğimiz oyun, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir videoyla yeniden gündem oldu. Half Life serisinin spin-offu olması planlanan ‘Ravenholm’ isimli oyundan toplamda 1 saatlik video yayımlandı. Oyuncular ve Half Life hayranları için film niteliğinde olan bu videoda oyunda yer alan beş bölüm gösteriliyordu.

İşte iptal edilen Half Life oyunu Ravenholm'un oynanış videosu

Yukarıdaki video, oyun belgeseli kanalı Noclip tarafından 2020 yılında oyunun geliştiricisi Arkane için hazırlanan farklı bir belgeselin çekiminde elde edildi. Noclip, iki senedir sakladığı o görüntüleri en sonunda yayımlamaya karar verdi.

Oyun, normalde Half-Life 2’de yer alan, biraz da korku elementleri içeren ‘We Don’t Go To Ravenholm’ bölümündeki mekânı temel alıyor. Half Life 2’de çok sevilmesine rağmen dolu dolu dolaşamadığımız bu bölüm, spin-off oyunu piyasaya sürülseydi muhtemelen on binlerce oyuncuyu ağırlayacaktı.

Öte yandan yukarıdaki videoda gördüğümüz oyun, yapımın tamamlanmış hali değil. Oyundaki animasyonlar tamamlanmamış, seslendirmeler yer tutucu olarak koyulmuş ve oyundaki dokular ve modeller de tamamen tasarlanmamıştı. Hatta oyundaki silahlardan birisi kullanıldığında oyuncunun elinde ‘SİLAH BURAYA GELECEK’ yazısı yer alıyordu.