Blizzard, Türk Lirası ile Ödeme Kabul Etmeye Başladı

Blizzard oyunlarının satışının gerçekleştiği Battle.net, Türk Lirası ile ödeme kabul etmeye başladı. Platformda yer alan tüm oyunlar ve içerikler için TL ile ödeme yapılabilir hale geldi ve 'yerel fiyatlandırma' uygulanmaya başladı.

Call of Duty, World of Warcraft ve Overwatch gibi pek çok oyunun ve içeriklerinin satışının gerçekleştiği Battle.net, geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına attığı bir e-posta ile ödeme kabul edeceği yeni para birimlerini açıklamıştı. Aralarında Türk Lirası'nın da bulunduğu bu dört para biriminin 4 Mayıs'tan itibaren kullanılır olacağı söylenmişti.

Beklenen oldu ve Gürcü Larisi, Türk Lirası, Kazakistan Tengesi ve Ukrayna Grivnası Battle.net üzerinden kabul edilmeye başlandı. Bununla birlikte oyunlarda ve içeriklerde fiyatlandırmalarda da az da olsa 'indirim' olduğu görüldü.

Oyun içi eşyalar ve oyun fiyatlandırmalarında euro 10 TL'ye sabitlenmiş

Battle.net üzerinden alışveriş yaparken euro bazında ödeme yapmak ve haliyle her şeyi 15 ile çarpmak biraz can sıkıcıydı. Özellikle World of Warcraft gibi her ay üyelik yenilemeniz gereken oyunlarda ya da bolca oyun içi eşya alımında bu fiyatlandırmalar oyuncuları üzüyordu. Battle.net, dev bir indirim yapmış olmasa da gelen ilk yorumlara ve bilgilere bakılacak olursa yaklaşık olarak %30 oranında daha ucuza almamızı sağlayacak bir adım atmış.

Buna göre hem oyunlarda hem de oyun içi eşyalarda 1 euro 10 TL'ye sabitlenmiş gibi görünüyor. Bu sürekli devam edecek bir fiyatlandırma politikası mı, önümüzdeki süreçte değişecek mi henüz bir şey söylemek mümkün değil ancak oyunseverlerden gelen ilk yorumlar 'hiç yoktan iyidir' diyebileceğimiz tatta.

Siz ne düşünüyorsunuz? Battle.net'teki yeni fiyatlar oyuncuları memnun edecek seviyede mi yoksa daha iyi bir 'yerelleştirme' mi beklerdiniz?