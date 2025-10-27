Tümü Webekno
İptal Edilen Yeni God of War Oyununun Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

PS5 için piyasaya sürülmesi planlanan çevrim içi yeni bir God of War oyununa yönelik proje iptal edilmişti. İptal edilen bu oyunun ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İptal edilene kadar Bluepoint Games’in üzerinde çalıştığı ve PS5 için geliştirilen yeni God of War oyununa dair ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Shadow of the Colossus ve Demon’s Souls yeniden yapımlarıyla tanınan stüdyo, bu kez oyunculara çevrim içi çok oyunculu bir “live-service” deneyimi sunmayı hedefliyordu ancak proje, Sony’nin yaptığı “plan stratejilerini gözden geçirme” sonrasında rafa kaldırıldı.

İptal edilen God of War oyununun ekran görüntüleri:

Sızdırılan ekran görüntüleri, oyunun serinin köklerine, yani iptal edilmeseydi antik Yunan mitolojisine dönüş yapacağını gösteriyor. Görsellerde geniş ve çok oyunculu haritalar, “Hades’in Zırhhanesi” olarak adlandırılan lanetli bir bölge ve farklı ortamlara ait detaylar dikkat çekiyor.

Sony’nin bu iptal kararından sonra Bluepoint ve Bend Studio’ya yeni projeler için destek sözü verdiği biliniyor. Keza Bluepoint'in iptal sonrası God of War tarzında “yakın dövüş ve boss savaşları” içeren yeni bir oyun üzerinde çalışmaya devam ettiği de paylaşılan bilgiler arasında.

Peki siz iptal edilen oyunun ekran görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer iptal edilmeseydi çevrim içi bir God of War oyununu oynar mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

