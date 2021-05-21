Ülkemizde üretim yapma kararı alan teknoloji devleri arasına yeni bir şirket daha katılıyor. Çinli teknoloji şirketi TCL Corporation, ülkemizde akıllı telefon üretmeye başlayacak.

Ülkemiz son dönemde atılan adımlarla özellikle akıllı telefon noktasında üretim merkezine dönüşmeye başladı. Xiaomi, Samsung, Realme ve Oppo, Türkiye'de fabrikalar kurup akıllı telefon üretimi yapacaklarını ardı ardına açıkladı. Başlangıçta tüketicileri sevindiren bu gelişmeler, beraberinde akıllı telefon fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine yönelik haberleri de getirdi. Ancak bu konuda gelen son açıklamalar, uygun fiyatlı telefon noktasında çok da sevinmememiz gerektiğini söylüyor.

Gelen yeni bir haber ise teknoloji devleri arasındaki bu trendin Oppo, Realme, Xiaomi ve Samsung ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor. TCL, Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'de üretilecek ilk akıllı telefon 2 Haziran'da duyurulacak:

Çok uluslu bir teknoloji şirketi olan TCL, ülkemizde akıllı telefon üretecek olsa da televizyon, beyaz eşya, televizyon alıcısı gibi pek çok farklı ürünün de üretimini gerçekleştiriyor. Şirket, dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alırken aynı zamanda en büyük televizyon üreticileri arasında bulunuyor. Çinli şirket Türkiye'de aynı zamanda televizyon üretimi de gerçekleştiriyor.

TCL, ülkemizde üretime hızlı bir başlangıç yapacak gibi görünüyor. Henüz üretim tesislerinin ne zaman faaliyete geçeceği bilinmiyor ancak banttan çıkacak ilk akıllı telefonun ne olacağını yakında öğreneceğiz. Şirketin Türkiye'de üreteceği ilk akıllı telefonun ne olacağı, 2 Haziran'da duyurulacak. TCL, Türkiye'de gerçekleştireceği üretim faaliyetlerini Arçelik ortaklığında hayata geçirecek.

Üretilecek telefonun giriş seviyesinde bir cihaz olması bekleniyor ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. Haliyle bu sorunun cevabını almak için 2 Haziran'ı beklememiz gerekecek.