Irak, Türkiye'den 500 Megavat Elektrik İthal Edecek

Irak Elektrik Bakanlığı, Türkiye'den elektrik ithal edileceğini açıkladı. Vekaleten görevde olan Adil Kerim tarafından yapılan açıklamalara göre ithal edilecek elektrik miktarı 500 megavat olacak.

Türkiye'de bir süredir konuştuğumuz meselelerin başında elektrik geliyor. 2021'in son saatlerinde gelen zamlar ve tarife değişikliği bir yandan, İran'ın doğalgazı kesmesi nedeniyle organize sanayi bölgelerine elektrik verilememiş olması bir yandan, Isparta'daki kardan sonra kentin büyük bir bölümüne birkaç günlüğüne elektrik verilememesi bir yandan derken, herkesin bir numaralı gündemi elektrik oldu. Şimdi, zaten tartışmada olan elektrikle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Irak Elektrik Bakanlığı, Türkiye'den elektrik ithal edeceklerini açıkladı. Bakanlık görevini vekaleten sürdüren Adil Kerim tarafından yapılan açıklamalarda, ülkede kronik sorun haline gelen elektrik kesintilerinin Türkiye'den ithal edilecek elektrikle çözüleceğini söyledi. Adil Kerim'e göre Irak, Türkiye’den 500 megavat elektrik satın alacak.

Irak'ta günde 5 saatten uzun süreli elektriğe şükrediliyor

Irak, ABD'nin işgalinden sonra kendini toparlayamadı. Öyle ki ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi de elektrik. Ülkede yıllardır devam eden bir enerji sorunu var ve bir türlü çözülemiyor. Örneğin şehirlerin çoğunda günde 3 ila 5 saat elektrik oluyor. Iraklılar, 5 saatten fazla elektrik kullandıklarında hallerine şükrediyorlar. Çözüm olarak mahalle jeneratörleri kullanılıyor olsa da bu da hastalıklara davetiye çıkarıyor. Irak, Türkiye ile birlikte Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerden enerji almak için de çalışıyor.

Bu arada, Türkiye'de yaşanan enerji sorunu bu ithalatla ilgili kafanızı karıştırmasın. EPDK, 2021 yılına ilişkin elektrik ithalat ve ihracat rakamlarını henüz yayımlamadı ancak Eylül 2021 özelinde bazı bilgilere sahibiz. Türkiye o dönemlerde, 223 milyon 836 bin kilowattsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi. Bunun karşılığında, 472 milyon 570 bin kilowattsaatlık ihracat gerçekleşti. Irak'ın alacağı 500 megawatt elektriği bu verilerle kıyasladığımızda, Türkiye'nin Eylül 2021'de yaptığı elektrik ihracatının binde 1'ine denk geldiğini söyleyebiliriz.