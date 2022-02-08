2022 yılı ile geçilen yeni elektrik tarifesi sonrası ocak ayını kapsayan döneme ilişkin gelen faturalar dükkan kiralarını geçmiş durumda. Esnaf, duruma tepki göstermek için cama fatura bedelini asmaya başladı.

2022 yılının ilk dakikasına girdiğimiz anda Türkiye’de yeni elektrik tarifesi yürürlüğe girdi. Bu tarifeyle birlikte standart elektrik tarifesine %50 zam gelirken, 150 kW ve üzeri kullanan vatandaşa %120’yi aşkın zam yansıyordu. Günümüz dünyasında 150 kW gibi bir sınır çok düşük kalırken geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın tepkisinin ardından bu sınırın 210 kW’a çıkarılacağını açıklamıştı.

Fakat zam, yalnızca vatandaşın kullandığı mesken tarifesine yapılmadı. Devasa zam, esnafları da derinden etkileyecek şekilde işletmelerin ve sanayilerin tarifelerine de yapıldı. Yapılan zamlardan sonra gelen elektrik faturalarıysa ağızları açık bıraktı. Türkiye’de pek çok esnaf da gelen elektrik faturalarına tepki göstermek için camlarına fatura bedellerini asmaya başladı.

Faturalar bir ayda katlandı

Sosyal medyada hızla yayılan ve son birkaç gündür devam eden bu hareket, birbirinden kabarık elektrik faturalarını gösterdi. Öyle ki bazı esnafların elektrik faturaları, yalnızca bir ay öncesine göre 2 kattan fazla artış göstermişti. Sosyal medyada paylaşılan, esnafa gelen elektrik faturaları şu şekildeydi: