İran'daki Gösterilere Starlink Desteği: Uydu İnternet Hizmeti Ücretsiz Oldu!

Elon Musk, Starlink uydularını İran semalarında ücretsiz olarak erişime açtı. Böylelikle İran'daki protestocular, yeniden internet erişimine kavuşmuş oldu. Ancak İran, Starlink'i engellemek için de çalışmalara devam ediyor.

Komşu ülke İran, şu sıralar oldukça karmaşık bir süreçten geçiyor. Ülke genelinde mevcut yönetime karşı başlayan protestolar, büyük bir çıkmaza yol açmış durumda. İnternetin kesilmesi bölgeden haber almayı büyük ölçüde imkânsız hâle getirirken alınan bir karar İran'daki protestocuların seslerini duyurmasını kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre Elon Musk yönetimindeki SpaceX, uydu interneti projesi Starlink'i İran'da ücretsiz olarak aktif hâle getirdi. Dün itibarıyla İran'da ücretsiz hizmet vermeye başlayan Starlink, bölgenin son durumunu da gözler önüne serdi. Tabii İran yönetiminin Starlink'i engelleme girişimleri olduğunu da özellikle vurgulayalım.

Starlink, önemli bir jeopolitik oyuncu hâline geldi!

Starlink, uydu üzerinden internet erişimi sağladığı için kolay kolay engellenemiyor. Daha önce dünyanın en ücra köşelerinde, kimi zaman savaş mahallinde kimi zaman ise afet bölgelerinde etkinleştirilen hizmet, insanların internete erişimini mümkün kıldığı için kritik önem arz ediyor. Starlink için artık dünyanın en önemli jeopolitik oyuncularından biri diyebiliriz.

Şunu da söylemeden geçmeyelim. Dileriz Starlink, hiçbir zaman savaş veya iç çatışma gibi durumlar için kullanılmak zorunda kalmaz. Ancak mevcut duruma baktığımızda bu pek de mümkün değil gibi görünüyor...