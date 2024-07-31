Bilim İnsanları, Irkçı Bitki İsimlerini Değiştirecek

Bilim insanları, ırkçı olduğu belirtilen bazı bilimsel isimleri değiştirmek için kolları sıvadı.

Neredeyse 300 yıldır bilim insanları, gezegenimizin üzerindeki yaşamı sınıflandırmak için iki kelimelik isimler seçiyor. Örneğin insanlar olarak bizim bilimsel adımız Homo sapiens olarak geçiyor. Öte yandan bazı bilimsel isimlendirmeler sorunlu ve hatta doğrudan doğruya ırkçı olmakla suçlanıyor.

Bu nedenle, bitki, alg ve mantar araştırmacılarından oluşan bir topluluk, bu durumu değiştirmek için çalışmalara başladı. Ekibin amacı, ırkçı hakaretler içeren 200'den fazla bitki ismini değiştirmeye karar verdi. Madrid'de Uluslararası Botanik Kongresi öncesi toplanan bilim insanları, 200'den fazla bitkinin isminden ırkçı ifadeleri çıkarmak için oy kullandı. Trinity College Dublin'den botanikçi Peter Moonlight, bu değişikliğin botanik topluluğu olarak güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

İsimler değiştirilecek

Değiştirilen isimler arasında, Güney Afrika'nın doğusunda yetişen Erythrina caffra (Afrika mercan ağacı) da bulunuyor. Bu ağacın ismindeki caffra sözcüğü, Arapça'da kâfir anlamına geliyor ve Güney Afrika'da siyahi insanlar için ırkçı bir hakaret olarak da kullanılıyordu.

Toplanan bilim insanları, 433 öneriyi tartıştı ve sonunda da aşağılayıcı kelimelerin baş harfini silerek ya da değiştirerek kullanma kararı aldı. Öneri, gizli oylama sonrasında oy çokluğu ile kabul edildi. Öte yandan bazı bilim insanları, bu değişikliklerden sonra diğer türlerin de isimlerinin değişebileceği endişesini dile getirdi. Ayrıca gelecekte türlerin isimlendirilmesi konusunda etik tartışmaları ele almak için özel bir komite kuruldu.