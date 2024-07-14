Donarak Ölen Canlıların Aksine Bitkilerin Donduğunda Bile Sapasağlam Durmasının Ardında Yatan Bilimsel Gerçek

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Bitkiler de birer canlı, fakat diğer canlılar gibi soğuktan donarak ölmüyor. Hatta çoğu zaman üzeri karla kaplanmış bitkilerin ilk günkü gibi canlı ve taze durduklarını görüyoruz. Bunun sebebi sizce ne olabilir?

Bitkilerin doğanın değişken koşullarına karşı hayatta kalabilme yetenekleri, onları diğer canlılardan farklı kılan önemli özelliklerden biri.

Hücrelerindeki suyun donmasını önleyen mekanizmalar geliştiren bitkiler, bunu nasıl başarıyorlar?

Soğuk iklimlerde yaşayan bitkiler, donma riskine karşı çeşitli mekanizmalar geliştiriyorlar.

donan bitki

Kış aylarının zorlu hava koşullarında bile capcanlı duran bitkilerdeki bu mekanizmalar, bitkilerin hücre yapısını koruyarak ve metabolik faaliyetlerini sürdürerek soğuk havalarda hayatta kalabilmelerini sağlıyor.

Hava sıcaklıkları düşmeye başladığında bitkilerin hücre zarlarının bileşimi de değişiyor, hücre zarlarındaki kısa ve doymamış yağ asitlerinin miktarı artıyor. Bu durum, hücre zarının daha esnek ve katı olmasını sağlayarak donma riskini minimuma indiriyor.

Bu adaptasyon da bitkilerin soğuk hava şartlarında hücrelerinin zarar görmesini önlüyor.

bitki

Bir de bitkiler, kışa hazırlanırken hücre sıvısında bulunan çözücü maddelerin miktarını artırır, donmayı engelleyici özellikteki proteinler üretirler. Bu proteinler, hücre içindeki suyun donmasını önler.

İşte böylelikle bitkiler, suyun donmasıyla ortaya çıkacak zararlı etkilerden de korunmuş olurlar.

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