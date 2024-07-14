Bitkiler de birer canlı, fakat diğer canlılar gibi soğuktan donarak ölmüyor. Hatta çoğu zaman üzeri karla kaplanmış bitkilerin ilk günkü gibi canlı ve taze durduklarını görüyoruz. Bunun sebebi sizce ne olabilir?

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