Iron Man VR’ın Çıkış Tarihi Ertelendi

Marvel dünyasının en ünlü karakterlerinden olan Iron Man'in hikayesini konu alan VR oyunu Iron Man VR'ın çıkış tarihinin ertelendiği açıklandı. Normalde şubat ayı içerisinde çıkması gereken oyunu bekleyen oyuncuların biraz daha beklemesi gerekiyor.

VR konsollar henüz çok yeni olsa bile bu pek çok oyun firması bu konsollar için oyun üretmeye başladı. Efsane Marvel karakteri Iron Man’in sanal gerçeklik teknolojisiyle buluştuğu konsol oyunu Iron Man VR da bu oyunlardan bir tanesi olmuştu. Normal şartlar altında önümüzdeki ay içerisinde oyuncularla buluşması beklenen oyun, ne yazık ki beklenenden biraz daha geç gelecek.

Bir süredir oyunun çıkış tarihinin ertelendiğine dair dedikodular ortalıkta geziyordu. Bugün ise oyunu geliştiren stüdyo olan Camouflaj, Twitter hesabından yaptığı bir duyuruyla Iron Man VR’ın çıkış tarihinin ertelendiğini doğruladı. Yapılan açıklamaya göre oyunun yeni çıkış tarihiyse 15 Mayıs 2020 olarak belirlendi.

Iron Man VR, 15 Mayıs’ta oyuncularla buluşacak:

Iron Man VR ilk duyurulduğunda, oyunun 28 Şubat’ta piyasaya sürüleceği söylenmişti. Öte yandan PlayStation cephesinin en çok satmış oyunlarından birinin devamı niteliğinde olan The Last of Us Part II’nin de ilk etapta 21 Şubat’ta çıkacağı söylenmiş ancak daha sonra oyunun çıkış tarihi 29 Mayıs’a ertelenmişti. Görünüşe göre her iki oyun da yeniden birbirine çok yakın tarihlerde piyasaya sürülecek.

Iron Man VR oyununu oynayabilmek için iki adet Move kontrolcüsü gerekiyor ve oyun yalnızca VR’a özel. Hemen her sahnesi VR ile uyum içinde geliştirilen Iron Man VR, bu sayede oyunun her anında kendinizi Iron Man zırhının içinde hissetmeyi vadediyor. Oyun mekaniklerini bir kenara bırakacak olursak oyunun hikayesi de gayet dikkat çekici görünüyor zira Iron Man’in hayat hikayesinin konu alındığı bu oyunda oyuncular, baş kötü karakter Ghost’a karşı mücadele verecek.

Şu anda PlayStation Store’da ön siparişe açık olan oyun, 249 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte oyunun Dijital Deluxe sürümüne sahip olmak isteyen oyuncularınsa 309 TL’lik bir ödeme yapmalarını gerekiyor.