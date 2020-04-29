Kanser tedavisi gören Irrfan Khan, Mumbai'de hayata veda etti. Pi'nin Hayatı, Slumdog Millionaire ve Jurassic World filmleriyle tanınan oyuncu 53 yaşındaydı.

53 yaşında hayatını kaybeden Hindistan doğumlu ünlü oyuncu Irrfan Khan, hem Bollywood hem de batı sinemasında başarılı işlere imza atmıştı. Yoğun bakımda kolon enfeksiyonu tedavisi gören Khan, Mumbai'deki Kokilaben Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Mart 2018'de ender görülen bir kanser türü olan nöroendokrin tümör teşhisinin konduğu Khan, daha sonra kapsamlı bir tedavi ile son filmi Angrezi Medium'u çekebilecek kadar iyileşmişti. Yalnızca Irrfan adıyla da bilinen ünlü oyuncu, daha çok Hint sinemasında tanınsa da İngiliz filmleri ve Hollywood'daki çalışmalarıyla da biliniyor.

Yıldızı Slumdog Millionaire Filmi İle Parladı

Haider ve Hindi Medium gibi popüler Bollywood filmlerinde de rol alan Khan, en çok Slumdog Millionaire'deki rolüyle yıldızı parladı.

Irrfan Khan 1966 Yılında, Hindistan'da Doğdu

Khan, 1966 yılında Hindistan'ın Jaipur şehrinde dünyaya geldi. Doğduğunda babası lastik satıcısı olan Khan, ilk olarak kriket oyuncusu olmayı denedi, başarılı olamayınca drama okuluna gitti.

1988 yapımı Mira Nair'in Salaam Bombay filminde mektup yazarı olarak küçük bir rol ile film sektörüne giriş yapan Khan, bir süre televizyon dizilerinde rol aldı. Guardian'a 2013 yılında verdiği röporyajda, “Bu sektöre hikayeler anlatmak ve sinema yapmak için geldim ama televizyona sıkıştım” demişti.

Hindistan'da çekilen, İngiliz yönetmen Asif Kapadia’nın 2002 yapımı The Warrior filminde oynayan Khan, filmin San Sebastian Film Festivali’ne seçilmesi ve en iyi İngiliz filmi için Bafta ödülünü kazanmasıyla sektörde adını duyurmuştu.