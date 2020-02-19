IRS, Facebook’a 9 Milyar Dolarlık Dava Açtı

ABD Milli Gelir İdaresi (IRS), sosyal medya devi Facebook’a 9 milyar dolarlık dava açtı. Davanın gerekçesinin, firmanın İrlanda’daki merkezine sattığı varlıkların değerini düşük göstermesi olduğu belirtildi.

ABD Milli Gelir İdaresi, kısaca IRS, Amerika Birleşik Devletleri’nin vergi dairesidir. IRS’nin görevleri arasında vergileri hesaplamak, vergi iadesini göndermek, vergi toplamak gibi vazifeler yer alıyor.

IRS şimdi ABD’li sosyal medya devi Facebook’a karşı mahkemeye gidiyor. Facebook, bu davada 9 milyar dolarlık bir ceza ödemek durumunda kalabilir. Davanın tanık listesinde pek çok Facebook yöneticisi de yer alıyor.

“Bedeller düşük gösterildi” iddiası

IRS, mahkeme sürecinde Facebook’un bazı malvarlıklarını İrlanda koluna satışı sırasında, bahsi geçen varlıkların değerinin olması gerekenden daha düşük olarak hesaplandığını ve bu nedenle de vergi kaybı yaşandığını savunuyor.

San Francisco’da açılan davada IRS, mahkemeyi Facebook’un ödenmemiş vergileri olduğuna ikna etmeye çalışacak. Toplam meblağ 9 milyar doları bulacak. Şirket yöneticileri de tanık olarak dinlenecek ancak Mark Zuckerberg bu isimler arasında olmayacak.

Davanın konusu, Facebook’un teliflerini İrlanda’daki firmasına devretmesi ve devir işlemi sırasında gösterilen bedeller oldu.2010 yılında Facebook, IP’lerini İrlanda’ya satarak vergi yükünü hafifletmeye çalışmıştı.

14 milyar doları aşan ücret ödenmişti

Facebook, yapılan taşıma işleminde marka telif haklarını, IP adreslerini ve kullanıcı veritabanını 2010 ile 2016 yılları arasında 14 milyar dolardan fazla bir meblağ karşılığında satmıştı. IRS ise IP’lerin değerinin çok düşük gösterildiğini ve uygun şekilde vergilendirilmeleri gerektiğini söylüyor.

Facebook’a göre ise bu düşük bedelin, IP adreslerinin uluslararası genişlemede karşılaştığı risklerden kaynaklandığını söylüyor. Bu işlem IPO ve firmanın reklam sisteminin geliştirilmesinden önce yapılmıştı.

Firma, hala 2010 yılında verdiği fiyatların geçerli olduğunu savunuyor. O dönemde mobil reklamcılık gelirleri olmadığını, uluslararası işletmelerinin oturmadığını ve dijital reklamcılığın kendini henüz ispatlamamış olduğunu belirtiyor.

Daha önce Apple da benzer bir dava ile karşılaşmıştı ancak Facebook davası o vakadan çok daha farklı. Apple, İrlanda’daki çok düşük vergiler nedeniyle “devlet yardımı almakla” itham edilirken Facebook ise değerleri hatalı bildirmekle suçlanıyor. IRS, davayı kazanırsa 9 milyar dolar alacak.