2009 yılında vizyona giren Orphan filminin başrolü Isabelle Fuhrman, 11 yıllık aradan sonra filmdeki Esther rolüne tekrar dönüyor. Konusu henüz açıklanmayan filmin çekimlerine kısa bir süre sonra başlanacak.

Korku ve gerilim filmlerinin hayranları, 2009 yılında vizyona giren ve Türkçeye Evdeki Düşman olarak çevrilen Orphan filmini izlemişlerdir. Film, çocuklarını kaybeden bir karı kocanın 9 yaşındaki Esther adındaki bir kızı evlatlık edinmesini konu alıyor.

Senaristliğini David Leslie Johnson'ın ve yapımcılığını Leonardo DiCaprio'nun üstlendiği filmde Vera Farmiga, Peter Sarsgaard ve Isabelle Fuhrman baş rolleri paylaşmıştı. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Jamune Collet-Serra oturuyordu.

Not: Haberin buradan sonraki kısmı, Orphan ile ilgili 'spoiler' içermektedir.

Orphan'ın öncesini anlatacak yeni bir film geliyor

Orphan filminin sonunda, 9 yaşında ufak bir kız çocuğu olarak evlat edinilen, Isabelle Fuhrman tarafından canlandırılan Esther'in aslında küçük bir çocuk gibi davranan yetişkin bir cüce olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü aktris, 11 yıl aradan sonra tekrar Esther rolüne dönüş yapıyor.

Yeni filmin konusunun ne olduğu henüz bilinmiyor. Ancak ilk filmde, Esther'in aslında Leena Klammer adında yetişkin bir kadın olduğu ve kendisini evlat edinmeye çalışan son aile de dâhil olmak üzere en az 7 kişiyi öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Yeni filmin bir 'prequel' yani geçmişi anlatacak bir yapım olacağı düşünülürse Esther'in geçmişini ya da kendisini evlat edinmeye çalışan başka bir ailenin hikâyesini izleme ihtimalimiz bulunuyor.

Daha önce de birçok korku filminin yönetmenlik koltuğunda oturmuş olan William Brent Bell, yeni filmin de yönetmenliğini üstlenecek. Filmin senaryosunu ise David Coggeshall kaleme alıyor. Peki, siz Orphan'ı izlemiş miydiniz? Yeni filmden beklentileriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.