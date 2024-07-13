Gelecekte, gezegenler arası yolculuk sıradan bir taksi yolculuğu gibi olabilir. Ancak ışık hızında seyahat etmek sadece teorik olarak mümkün değil, aynı zamanda evren için felaket sonuçlar doğurabilir. Peki ama nasıl?

Birkaç yüzyıl sonrasını hayal edin. Uzay yolculuğu erişilebilir hâle gelmiş ve gezegenler arası yolculuklar, sıradan bir taksi yolculuğu gibi.

Fakat şu anki teknolojiyle komşu yıldız sistemine gitmek bile bir ömür boyu sürecek kadar uzun.

Işık hızına yaklaşmak neden mümkün değil?

Bugünün roketleriyle Alpha Centauri gibi en yakın yıldız sistemine ulaşmak 50.000 yıldan fazla sürer. Ancak Norveçli Profesör Espen Gaarder Haug, fotonların yardımıyla ışık hızının %99,999'una ulaşabilecek uzay aracı tasarlamanın mümkün olduğunu iddia ediyor.

Fotonların kütlesi yoktur ve sadece ışık hızında var olabilirler. Bu nedenle fotonları enerjiye dönüştürebilecek bir motor geliştirmek gerekiyor. En uygun çözüm ise güneş yelkeni. Güneş enerjisi ile hareket eden yelken, sabit bir hızlanma sağlar.

Güneş yelkeni fikri, Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından 2015 yılında test edildi.

LightSail 1 uydusu, 32 metrekarelik yelkenle donatıldı ve hızını yaklaşık 10 metre/saniye artırmayı başardı. Ancak sistemin manevra kabiliyeti oldukça sınırlıydı.

NASA, bu sorunu çözmek için difraktif güneş yelkeni projesi üzerinde çalışıyor. Bu projede, ince yelkenler üzerine küçük optik ızgaralar yerleştirilerek güneş ışığından daha iyi yararlanılması hedefleniyor.

Işık hızında seyahat etmeyi başarsak bile bu hızda seyahat etmek ciddi tehlikeler doğurabilir. Örneğin, antimadde motorlarıyla donatılmış bir uzay gemisi, ışık hızında seyahat ederken durmaya çalıştığında, önünde biriken fotonlar büyük miktarda enerji açığa çıkarabilir ve bu da gemiyi yok edebilir.

İtalyan fizikçi Stefano Finazzi, bu sorunun çözümünün hızın kademeli olarak azaltılması olduğunu söylüyor ki bu bile yoğun foton radyasyonunu engelleyemez.

1994'te Meksikalı fizikçi Miguel Alcubierre, warp sürücüsü adlı bir model geliştirdi.

Sürücü, uzay-zamanı bükerek geminin ışık hızından daha hızlı hareket etmesini sağlar. Bu tür bir teknolojinin kullanımı uzay-zaman dokusunu bozabilir ve evreni yok etme potansiyeline sahip olabilir.

Warp sürücüsü, uzay-zamanı bükerek geminin hareket etmesini sağlar. Ancak balonun istikrarsız hâle gelmesi ve çökmeye başlaması, gemiyi ve içindekileri yok edebilir. Hatta bu çöküş, uzay-zaman dokusunu bozarak evreni yok edebilir.

Peki ışık hızını aşmak mümkün mü?

Einstein'ın izafiyet teorisine göre ışık hızı, evrende ulaşılabilecek maksimum hızdır. Modern bilim insanları ise bu sınırı aşmanın yollarını araştırıyor. Yine de bu tür bir teknolojinin, evreni yok etme potansiyeli olduğunu unutmamak gerekiyor.

İleri fizik teorileri ve uzay-zaman tünelleri gibi kavramlar, ışık hızını aşmayı mümkün kılabilir.

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