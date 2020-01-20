Işık Hızını Yavaşlatabilen Yeni Teknoloji Kamera

Lihong Wang adlı bir profesör, yaklaşık bir yıl önce dünyanın en hızlı kamerasını geliştirmişti. Wang, şimdi de şeffaf nesnelerin ışıkla temasa geçtiği andaki görüntüleri kayıt altına almayı başaran son teknoloji bir kamera icat etmeyi başardı.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden Lihong Wang, yaklaşık bir yıl önce şu ana kadar geliştirilmiş en hızlı kamerayı icat etmeyi başarmıştı. Wang’ın geliştirdiği kamera, saniyede 10 trilyon kareye kadar görüntü yakalayabiliyordu. Bu kamera, o kadar hızlıydı ki ışığın hareketini bile yavaş çekimde gözlemlemeyi mümkün kılıyordu fakat şeffaf nesnelerin ışıkla temasını yakalamak için yetersiz. Bunun farkına varan Wang, saydam nesnelerin de görüntülerini yakalayabilen ve saniyede 1 trilyon kare çeken bir fotoğraf makinesi geliştirdi.

Wang’ın geliştirdiği kamera teknolojisi, yalnızca şeffaf nesnelerin içinden geçen ışığı değil, aynı zamanda şok dalgalarının ve nöronlardan geçen sinyallerin bile görüntülerini kayıt altına alabiliyor. Wang, önceden geliştirdiği ‘süper hızlı fotoğraf teknolojisi’ ile faz kontrast mikroskobu adında, sudaki hücreler gibi şeffaf nesnelerin görüntülerini kayıt altına almayı sağlayan teknolojiyi bir araya getirerek yeni kamerasını ortaya çıkardığını belirtiyor.

Kristalin içinden geçen bir lazer ışınının yavaş çekimdeki görüntüsü:

Yaklaşık bir asır önce Alman fizikçi Frits Zernike tarafından icat edilen faz kontrast mikroskobu, farklı materyallerle temasa geçtiğinde ışığın hızında meydana gelen değişiklikleri kayıt altına alan bir teknolojiye sahip. Işığın hızında yaşanan değişimler, meydana gelen dalgalanmaların da sürelerini etkiliyor. Bu sayede ışığın şeffaf bir cisimle temas edip etmediği çok daha kolay bir şekilde tespit edilebiliyor.

Wang’ın geliştirdiği kamera, çoğu hızlı video görüntüleme teknolojilerinin aksine ardı ardına birçok fotoğraf çekmiyor. Bunun yerine Wang’ın kamera teknolojisi, ışığın hareketinin tamamını yalnızca tek bir seferde görüntüleyebiliyor. Wang, teknolojinin hâlâ gelişim sürecinde olduğunu ancak gelecekte fizik, biyoloji ve kimya gibi birçok alanda kullanılabileceğini ifade ediyor.

Şok dalgasının su üzerinde dağılışının yavaş çekimdeki görüntüsü:

Geliştirilen bu yeni kamera teknolojisi hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.