Isırarak Sevmenin Fizyolojik ve Psikolojik Nedenleri

Sevgisini ısırarak gösteren kişilerin, neden daha nazikçe değil de böyle nispeten vahşi görülebilecek şekilde sevgi gösterisi yaptığı, genelde düşündürücü bulunur. Ancak ısırarak sevme dürtüsüne sebep olan birtakım fizyolojik ve psikolojik etkenler var. Haydi gelin birlikte konunun bilimsel açıklamasına bir bakalım.

Çoğu zaman ısırmak insanlara saldırganca bir davranışmış gibi gelebilir. İç güdüsel olarak bazı insanlar da tatlı buldukları bir başka canlıyı ısırarak sevmek isteyebiliyor. Antropolog Gwen Dewar’a göre bu dürtü, çok sevdiğimiz bir yiyeceğe dokunduğumuzda da dopamini tetikleyerek (kişinin duygusal tepkilerinde rol oynayan bir hormon) devreye giriyor.

İşte ısırma güdüsünün sinir hücrelerinde yarattığı etki de aynen böyledir. Tabii ısırmaya yüklenen anlam da bu davranışın gösterilmesine sebep olabiliyor. Peki bazıları bunu tam olarak neden yapıyor?

Isırmak, memeli canlılar için dostluğun sembolü olarak kabul ediliyor.

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California Üniversitesinde antropolog olan Susan Perry’nin yönettiği araştırma grubu, kapuçin maymunlarının birbirlerini ısırmalarının nedenini araştırdı. Maymunlar birbirlerini adeta ritüel yapar gibi ısırıp duruyordu. Bu durum araştırmacıların dikkatini çektiği için maymunların birbirleriyle olan sosyal bağlarının nasıl olduğunu görmek istediler. Bu hayvanlar ısırma eylemini gerçekleştirirken parmaklarını birbirlerinin ağzına sokuyorlardı ve bu davranış araştırmacıların yorumuna göre ‘’ben güvenilirim’’ mesajını vermek için yapılıyordu.

Yani gördüğünüz gibi ısırmak, maymunlar için kötü niyetli ve saldırganca bir anlam taşımıyor. Tüm memeli canlılar annelerinin meme bezlerinden süt emmek için memeyi çiğneme eğiliminde olurlar. Araştırmacılara göre bu davranış, pek çok memelinin arkadaş canlısı olduğunu gösteren doğal bir davranıştır.

Isırmak, aslında hissedilen bir duygunun ifade ediliş biçimi.

Goodly Feed

Sosyal psikolog Dr. Oriana Aragon, 2015 yılında yaptığı bir araştırmada insanların bu davranışı göstermelerinin sebebinin, içlerinde yaşadıkları bir duyguyu dışa vurmak istemeleri olduğunu ifade ediyor. Bazen dış çevreye gösterdiğimiz eylemlerimiz, içimizde yaşadığımız zıt duygularımızla çelişir. Mesela birine "seni seviyorum" deyip ardından o kişiyi ısırmak, birbirine tezat davranışlardır.

Aragon, bu tür yaklaşımların bir şeyi sevimli bulmamız ve o şeye karşı hafif muzip bir saldırganlık hissetmemizden kaynaklandığını söylüyor. Ancak bu durum her zaman diğerleri tarafından bizim anladığımız şekilde anlaşılmayabilir. Şöyle açıklayalım: Diyelim bir bebeği aniden sıkıştırmak, köpek yavrusunu çimdiklemek veya birini aniden ısırmak herkes için oyun- eğlence amaçlı yapılan bir saldırganlık anlamına gelmeyebilir.

Misal partnerinizi, diğer insanların içerisinde sevgi gösterisi yapma amaçlı ısırdınız. Diğerleri bu ısırığın, sizin iyi niyetinizden veya sevginizden kaynaklandığını anlamayabilir. Araştırmacının çalışma sonucunda bulduğu şey ise insanların güçlü bir hayranlık hissettikleri zaman bu türden tatlı bir saldırganlık sergileyebileceğidir. Yani ufak bir ısırık, hissedilen o duyguların fizyolojik olarak doğal bir dışavurumudur.

Psikolog, insanların bu türden duygulara kapıldıkları zaman içlerinde tutmak yerine karşılarındaki kişiyi ısırarak duygularını yaşamalarında bir sakınca olmadığını söylüyor. Tabii ki uyarmakta fayda var, birinci dereceden yakınlarınız olmayan kimseyi ısırmaya çalışmayın. Psikoloğun söylemlerinde, romantik partneriniz veya en yakın arkadaşınız gibi kişilere bu davranışı yapabileceğiniz kastediliyor.

Kaynaklar: Scientific American, VICE