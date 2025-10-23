Şaka Değil Gerçek: İsmi Sam Sung Olan Eski Apple Çalışanı İsmini Değiştirdi

2012 yılında Apple mağazasında çalışan Sam Sung, adının getirdiği ilgi ve popülarite nedeniyle zamanında yaşadığı olayların ardından adını değiştirdiğini açıkladı.

2012 yılında Apple mağazasında çalışan Sam Sung, adının Apple’ın en büyük rakiplerinden Samsung’a benzediği için bir anda internette fenomen olmuştu. Bir Reddit kullanıcısının Sung’un Apple kartvizitini paylaşmasıyla olay kısa sürede viral hâle gelmişti.

Gazeteciler mağazaya kadar geldiğinde ise Apple, Sung’u satış alanından çekti ve diğer çalışanlara müşterilere kimliğini açıklamama talimatı verdi. Hatta Sung’un kartvizitlerine el konuldu. Zamanla olay unutulsa da Sung 2013’te Apple’dan ayrıldı. 2014’te ise eski üniforması ve kartvizitini hayır amaçlı açık artırmaya çıkardı.

Yeni adı Sam Struan

Sung, Apple’dan ayrıldıktan sonra bile isminin getirdiği ilgiden kaçamadığını söylüyor. Bu yüzden soyadını, İskoçya’daki sevdiği bir yerin adını taşıyan “Struan” olarak değiştirmiş durumda.

“İnternette bir şaka olarak anılmak istemedim.” diyen Sung, bugün bile bu kararından pişman olmadığını söylüyor. Yine de genç hâline dönüp “Sadece gülüp geç.” diyebilmek istediğini belirtiyor.