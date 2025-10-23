Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Şaka Değil Gerçek: İsmi Sam Sung Olan Eski Apple Çalışanı İsmini Değiştirdi

2012 yılında Apple mağazasında çalışan Sam Sung, adının getirdiği ilgi ve popülarite nedeniyle zamanında yaşadığı olayların ardından adını değiştirdiğini açıkladı.

Şaka Değil Gerçek: İsmi Sam Sung Olan Eski Apple Çalışanı İsmini Değiştirdi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

2012 yılında Apple mağazasında çalışan Sam Sung, adının Apple’ın en büyük rakiplerinden Samsung’a benzediği için bir anda internette fenomen olmuştu. Bir Reddit kullanıcısının Sung’un Apple kartvizitini paylaşmasıyla olay kısa sürede viral hâle gelmişti.

Gazeteciler mağazaya kadar geldiğinde ise Apple, Sung’u satış alanından çekti ve diğer çalışanlara müşterilere kimliğini açıklamama talimatı verdi. Hatta Sung’un kartvizitlerine el konuldu. Zamanla olay unutulsa da Sung 2013’te Apple’dan ayrıldı. 2014’te ise eski üniforması ve kartvizitini hayır amaçlı açık artırmaya çıkardı.

Yeni adı Sam Struan

Sam Sung

Sung, Apple’dan ayrıldıktan sonra bile isminin getirdiği ilgiden kaçamadığını söylüyor. Bu yüzden soyadını, İskoçya’daki sevdiği bir yerin adını taşıyan “Struan” olarak değiştirmiş durumda.

“İnternette bir şaka olarak anılmak istemedim.” diyen Sung, bugün bile bu kararından pişman olmadığını söylüyor. Yine de genç hâline dönüp “Sadece gülüp geç.” diyebilmek istediğini belirtiyor.

Apple "R" Yaptı: iPhone'larda Liquid Glass Tasarım Açıp Kapatılabilecek Apple "R" Yaptı: iPhone'larda Liquid Glass Tasarım Açıp Kapatılabilecek
Apple Vision Pro Rakibi Samsung Galaxy XR Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı Apple Vision Pro Rakibi Samsung Galaxy XR Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Apple Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim