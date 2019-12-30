İsrail’de Bir Kumbarada Antik Altın Paralar Bulundu

İsrailli arkeologlar, yaptıkları çalışmalarda antik bir kumbaranın içerisinde altın paralar buldu. Arkeologlara göre bu kumbara ve içindeki paralar, 1.200 yıl önce yaşamış bir çömlekçinin kişisel birikimlerinden oluşuyor.

Ortadoğu, çok uzun zamandır insanlığın merkezi durumunda. Haliyle bölgede yapılan arkeoloji çalışmalarında pek çok farklı tarihi eser gün yüzüne çıkarılıyor. Bu eserlerden biri de İsrail’de bulundu.

1.200 yıllık bir kumbaranın içinde o döneme ait altın paralar keşfedildi. Bu paraların bir çömlekçinin kendi birikimleri olduğuna inanılıyor. Altınların çıkarıldığı kazı alanı, 1.200 yıl öncesinde Abbasi Devleti’nin yönetimi altındaydı ve burası, üretim açısından önemli bir merkezdi.

Abbasi altınları Yavne’de bulundu:

Arkeologların altınları ve kumbarayı bulduğu kazı alanı, İsrail’in merkezindeki şehirlerden biri olan Yavne’de yer alıyor. Liat Nadav-Ziv ve Dr. Elle Haddad tarafından yönetilen ekip, gelecekte imara açılması planlanan bir bölgede çalışmalarına devam ediyor. Ekip, İsrail Tarihi Eser Sorumluları adına çalışmalar yürütüyor. Çalışmalarda daha önce irili ufaklı pek çok şey bulunsa da önemli bir esere rastlanmamıştı. Bu kumbara ise her şeyi değiştirdi.

Nadav-Ziv, The Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada eserleri kataloglarken sevinç çığlıkları duyduğunu söyledi. Olay yerine gittiğinde ise kıdemli arkeologlardan birinin çatlak ve para dolu bir kumbara keşfettiğini gördüğünü açıkladı.

'1001 gece masallarından çıkmış gibi'

Antik para uzmanı Dr. Robert Kool, bulunan paraları inceledi. Paraların 7. ile 9. yüzyıl arasına ait olduğunu belirleyen uzman, ayrıca bu paraların Abbasilere ait olduğunu da belirtti. O dönem; İslam dünyasında sanat, sanayi ve bilimin zirveye ulaştığı İslami Altın Çağ olarak adlandırılıyor.

Paralardan biri de Halife Harun El Reşid dönemine aitti. Harun El Reşid, Abbasi Halifeliği'nin altın çağını yaşatan isim olarak biliniyor. El Reşid, aynı zamanda 1001 Gece Masalları ve Arabistan Geceleri içerisinde de önemli yer tutuyor. Ayrıca kumbara içerisinde o dönemde bölgede kullanılmayan paralar da bulundu. Bunlardan biri, Kuzey Afrika’da bugünkü Tunus’ta bulunan Ağlebi Emirliği’ne ait. Ağlebiler genel olarak iç işlerinde bağımsız olsa da dış işlerinde Abbasilere bağlıydılar.

Çalışmaların yürütüldüğü Yavne şehri, oldukça uzun bir geçmişe sahip. M.Ö. 4. ile 5. yüzyılda şaraplarıyla ünlü olan bölge, her zaman yoğun nüfus barındıran bir bölge olarak biliniyordu. Bulunan paralar da bu bölgenin daha sonra üretim ve ticaret açısından aktif olmaya devam ettiğini gösteriyor.