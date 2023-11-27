Elon Musk ile İsrail hükûmeti, Gazze şeridini de içine alan bölgeye Starlink getirmek için anlaşmaya vardı. Ancak uydu üzerinden internet sağlayan teknoloji, İsrail İletişim Bakanlığı kontrolünde olacak.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, uydu üzerinden internet erişimi sağlayan projesi Starlink ile ilgili yeni bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde İsrailli yetkililerle bir araya gelen milyarder iş insanı, bölgeye internet erişimi sağlama konusunda anlaşmaya vardı. Bir aydan uzun bir süredir büyük bir çatışmanın olduğu Gazze de Starlink'in kapsama alanı altında olacak.

Aslına bakacak olursak Elon Musk, Gazze'ye internet erişimi sağlamak için savaşın ilk günlerinde teklifte bulundu. Ancak İsrailli yetkililer, terör örgütü olarak tanımladıkları Hamas'ın bu durumdan faydalanacağını söyleyerek, Starlink'in Gazze bölgesinde aktif hâle getirilmesini reddettiler. Ancak şimdi, bu durum değişmiş gibi görünüyor.

Starlink, İsrail'in onayı ile çalışacak

Edinilen bilgilere göre Elon Musk ve ekibi, Starlink hizmetini İsrail İletişim Bakanlığının izniyle çalıştıracak. Yani hizmet, Gazze şeridinde de kullanılabilecek ancak sürecin yönetimi, İsrailli yetkililerin elinde olacak. Tabii hâl böyleyken Gazze'de yaşamaya çalışan Filistinlilerin bu hizmetten ne kadar etkili bir şekilde faydalanabilecekleri tartışma konusu.

Bu arada; Starlink'in internet sitesini kontrol ettiğimizde, hizmetin İsrail'de önümüzdeki yıl aktif hâle getirileceği bilgisinin verildiğini görüyoruz. Ancak Elon Musk'ın İsrail'e yaptığı ziyaret ve prensipte anlaşmaya varılmış olması, hizmetin daha erken bir tarihte aktif edilebileceğini düşündürüyor. Şu an için konuyla ilgili atılan somut bir adım yok ancak önümüzdeki saatlerde, bu durumun değişebileceğini söyleyebiliriz.