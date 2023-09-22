Türkiye'ye gelmesine sayılı günler kalan Starlink için Türkçe bilen müşteri temsilcisi aranıyor. Peki SpaceX, işe alacağı müşteri temsilcisinden hangi şartları karşılamasını istiyor?

Birkaç gündür konuştuğumuz meselelerin başında Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX bulunuyor. Bunun nedeni, şirketin uydu internet projesi Starlink için Türkiye'de somut adımlar atmaya başlamış olması. Hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve 25 Eylül'de konuyla ilgili görüş aşamasına geçileceğini söyledi.

Buna paralel olarak da SpaceX'ten yeni bir hamle geldi. Şirket, Türkçe ve İngilizce konuşabilen bir müşteri temsilcisi aradığını açıkladı. İnternet üzerinden erişilebilen bir de başvuru formu oluşturan şirket, aradığı şartları ve maaş miktarını da açıkladı. Ancak burada önemli bir sorun var. Şirket, Türkiye için alacağı müşteri temsilcisini ABD'de çalıştıracak. Eğer ABD'de yaşıyorsanız, ilanı değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

Starlink'in Türkiye müşteri temsilcisi, günde 10-12 saat çalışacak

SpaceX'in açtığı iş ilanındaki detaylara baktığımızda, işe alınacak temsilcinin günde 10 ila 12 saat kadar çalışacağını ve vardiyalı bir düzende yaşayacağını görüyoruz. Ayrıca bu personelin çalışma saatleri içerisinde SpaceX ofisinde olması gerekecek. Müşterilerin yaşayacağı problemleri anlamak, bunlara çözüm üretmek ve memnuniyeti artırmak gibi hemen her şirketin isteyeceği şartlar da SpaceX tarafından talep ediliyor.

Starlink için Türkiye müşteri temsilciliği yapacak kişi, saat başına 24,50 dolara kadar para kazanabilecek. Bu da günlük ücretin 294 dolara kadar çıkabileceğini gözler önüne seriyor. Bu paranın Türkiye'deki karşılığının 8.000 TL olduğunu belirtelim.

SpaceX'in Starlink Türkiye müşteri temsilcisi için oluşturduğu iş ilanına buradan ulaşılabilir.