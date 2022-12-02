SpaceX, 7.500 Starlink Uydusunu Uzaya Fırlatacak

SpaceX'in 2020 yılkında Starlink uyduları için yaptığı başvuru nihayet sonuçlandı. Şirket bugünden itibaren 7.500 adet yeni Starlink uydusunu uzaya gönderebilecek.

Elon Musk’ın havacılık ve uzay şirketi SpaceX’in uygun fiyatlı uydu interneti projesi Starlink, 2019 yılındaki ilk fırlatmadan beri pek çok kullanıcının internet ihtiyaçlarını karşılıyor. SpaceX sürekli olarak Starlink uydularını güncellerken bir yandan da hareket halindeki araçlarda kullanılabilecek özel Starlink antenleri gibi yeni teknolojileri de tanıtıyor.

Geçtiğimiz 3 yılda 3500’e yakın uydu fırlatan şirket, sürekli olarak daha fazla uyduyla gökyüzünü donatmak ve bu sayede daha çok kullanıcıya hizmet sunmak için başvurularda bulunuyor.

30.000 uydu başvurusundan sadece 7.500 tanesi kabul edildi

SpaceX, ABD’deki Federal İletişim Kurumu’na (FİK) yaptığı başvuruda 50.000 adet ikinci nesil Starlink uydusunu uzaya göndermek için başvuruda bulundu. 2020 yılında yapılan bu başvuru nihayet sonuçlandı. FİK, şirketin başvurusunu kısmen de olsa kabul ettiğini açıkladı. 50.000 uydudan sadece 7.500 tanesini kabul eden kurum, uyduların bugünden itibaren fırlatılabileceğini açıkladı.

Birinci nesil Starlink uyduları deniz seviyesinden 340 kilometre yukarıda yörüngeye oturduğu için özellikle geceleri uydular yeryüzünden rahatlıkla görünebiliyordu. İkinci nesil uydular ile 540 kilometre yüksekliğe kadar yerleştirilebiliyor ve bu sayede uydular kolay kolay görünmüyor. Bu da Starlink hizmetinin kırsal alanlar dışında şehir merkezlerinde ve kalabalık metropollerde de kullanılabilmesinin önünü açıyor.

SpaceX’in halihazırda daha 10.000’den fazla ilk nesil Starlink uydusunu fırlatmak için izni bulunuyor ancak şirket geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bu haklarını kullanmayacaklarını ve ikinci nesil uyduları uzaya göndereceklerini açıklamıştı. Şirket uyduların ne zaman yörüngeye yerleştirilmeye başlanacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı.