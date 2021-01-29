İstanbul Boğazı Kışın İlk Kez Turkuaz Rengine Büründü

İstanbul Boğazı'nın rengi bugün turkuaza dönerek görsel bir şölen ortaya çıktı. Prof. Dr. Hüseyin Toros ve Mustafa Öztürk, bu renk değişikliğinin kış aylarında ilk defa görüldüğünü ve denizde bulunan mikroorganizmaların bu renk değişikliğine yol açtığını açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev alan Prof. Dr. Hüseyin Toros, turkuaz rengine bürünen İstanbul boğazı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Toros, bu durumun genellikle bahar aylarında görüldüğünü ancak kuvvetli poyraz nedeniyle İstanbul Boğazı'nın ilk defa kış ayında turkuaz rengine büründüğünü dile getirdi.

Yapılan açıklamaya göre kuzey yönünden esen sert rüzgarlar, Karadeniz’de sert dalgaların oluşmasını sağlıyor ve bu da deniz içerisinde bulunan mikroorganizmaların artmasına yol açıyor. Atmosferden gelen güneş ışığıyla birlikte daha da gün yüzüne çıkan fitoplanktonlar, denizin renginin değişmesini sağlıyor.

"Endişelenecek bir şey yok"

Toros, değişkenlik gösteren hava koşullarının ve atmosferden gelen güneş ışığının fitoplanktonlar üzerinde etkili olduğunu belirtirken, bu canlıların yaşam döngüsüyle genellikle mayıs - haziran aylarında karşılaşıldığını, kış aylarında böyle bir şeyi ilk defa gördüklerini dile getirdi. Nadir görülen bir olay olsa da endişelenilmesi gereken bir şey olmadığını belirten Toros, bu durumun birkaç güne düzeleceğini açıkladı.

Çevre mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk de bu durumla ilk defa karşılaştığını dile getirerek, yaşanılan şeyin son derece normal ve doğal olduğunu şu sözlerle ifade etti; “Bugün sabahleyin baktığımız zaman öğlene doğru ciddi bir güneş ışığı boğazda ve Karadeniz'de olduğunu görüyoruz. Bunların hepsinin birleşimiyle fitoplankton dediğimiz mikroskobik organizmalar meydana geliyor. Bunlar tek hücrelidir. İnsan sağlığına zarar vermezler.”