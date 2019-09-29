İstanbul Depremi Sonrası Çadır Satışlarında Büyük Artış

Geçtiğimiz gün meydana gelen İstanbul depreminden sonra, internet üzerinden battaniye, çadır, düdük ve el feneri gibi ürünlerin satışında ciddi artış gözlemlendi.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem tüm İstanbulluları korkuttu. Meydana gelen bu depremin ardından ise çadır, düdük, el feneri ve battaniye satışları internet üzerinden satış gerçekleştiren sitelerde büyük bir artış gösterdi. Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden birisi olan Hepsiburada’nın Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, çadır satışlarının bir hafta önceye göre 3 kat artış gösterdiğini söylerken, bir diğer büyük e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un Ticari Direktörü Bülent Elçin ise çadır satışların yüzde 35 arttığını belirtti.

Hepsiburada: Çadır satışları, bir önceki haftaya göre 3 kat arttı

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan satışların artışıyla ilgili olarak, “İstanbul'da gerçekleşen deprem sonrasında Hepsiburada trend verilerini incelediğimizde, bir önceki haftanın aynı gününe göre çadır, düdük, el feneri, battaniye gibi malzemelerin satışında 3-4 kat artış yaşandı. Çadır satışları, bir önceki haftanın aynı gününe göre 3 kat artış gösterdi” diye konuştu.

Deprem çantası aramaları 10 kat artış gösterdi

Ürün arama sayılarında da büyük bir artık gözlemlediklerini belirten Erturan, geçen haftaya göre çadır, el feneri ve deprem çantası gibi ürünlerin aramalarının 10 kat artış gösterdiğini vurguladı. Geçen haftaya göre düdük aramalarında 7 kat artış görülürken, powerbank aramalarında da 2 kat artış oldu.

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin ise yaptığı açıklamada, “Dilerdik ki tüm Türkiye olarak depreme her zaman hazırlıklı olalım ancak satış ve arama rakamlarımız, depremin ardından bazı ürünlerin satış rakamlarının ve aranma oranlarının arttığına işaret ediyor” dedi. Elçin, deprem sonrasında battaniye satışlarının yüzde 70, çadır satışlarının ise yüzde 35 artış gösterdiğini gözlemlediklerini belirtti.