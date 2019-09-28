ODTÜ'den İstanbul Depremi Hakkında Korkutan Açıklama

26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan ve çevre illerden de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası incelemeler son hız devam ediyor. Bu konuda işe yarar veriler elde etmek için araştırma yapan ODTÜ İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği akademisyenleri de bugün bir açıklamada bulundu. Akademisyenlere göre deprem sonrası oluşan görüntü, 7'den büyük bir depreme işaret ediyor.

Deprem, her ne kadar yaşamın gerçeklerinden biri olsa da bu doğal afeti yaşamak, her zaman insanlar üzerinde daha büyük bir etki oluşturuyor. 2 gün önce İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem de bunun en büyük örneği. Bildiğiniz üzere depremin hemen ardından "Büyük İstanbul depremi mi geliyor?" soruları gündeme gelmiş, başta Kandilli Rasathanesi olmak üzere alanında uzman kişiler de bu konuda fikirlerini kamuoyuyla paylaşmışlardı.

İstanbul'daki deprem hakkında son açıklama da Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümü yetkililerinden geldi. Deprem sonrası elde edilen verilerin hâlâ değerlendirme sürecinde olduğunu ifade eden yetkililer, halkı aydınlatmak için bir süredir açıklama hazırlığında olduklarına dikkat çektiler.

ODTÜ akademisyenleri: 'Bölge, 7'den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip'

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini değerlendiren akademisyenler, ilk belirlemelere göre depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun (KAFZ) Kumburgaz bölümünün batı ucunda gerçekleştiğini açıkladılar. Bahsi geçen bölgenin bir süredir suskun olduğunu ancak bu depremden sonra ilgili fay bölümünün geometrisinin netleştiğini söyleyen araştırmacılara göre bölge, 7'den büyük bir deprem potansiyeline sahip.

Günümüz şartları değerlendirildiğinde depremin zamanın belirlenmesinin olası olmadığını söyleyen yetkililer, bu konuda yapılan açıklamaların toplumu yanlış yönlendirdiğini belirttiler. 500'e yakın binada hasar oluşmasını da değerlendiren akademisyenler, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'in son yıllarda daha kaliteli inşaatlar yapılmasını sağladığını ifade ettiler.

Son 20 yılda dayanıklılığın ön plan çıktığının belirtildiği açıklamada "Mühendislik hizmeti almamış yapıların kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirilmesi ya da yıkılarak yenisinin yapılması memnuniyet verici. Sürekli Yapısal Sağlık İzleme ile depremden hemen sonra dakikalar içinde hasar tespiti, akıllı ikaz sistemleri, köprü baraj ve tünel yapılarının deprem güvenlikleri gibi araştırmalarımız bulunmaktadır. Betonarme yapıların yanı sıra, yığma, ahşap yapılar ve tarihi yapılarla ilgili de tecrübe birikimimize dayanarak yardıma açık olduğumuzu vurgulamak isteriz" ifadelerine de yer verildi. Atlatılan deprem sonrası önlemlerin artırılmasına kesin gözüyle bakılırken sürecin nasıl işleyeceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.