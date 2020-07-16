İstanbul Depremiyle İlgili Bir Korkutucu Tahmin Daha: 7.6

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, olası İstanbul depremi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. İnegöl'de oda üyeleri ile bir araya gelen Er, Silivri açıklarında bir depremin meydana gelebileceğini ve bu depremin 7.6 büyüklüğünde olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin en çok konuştuğu meselelerinden bir tanesi, olası İstanbul depremi. Türkiye neredeyse boydan boya fay hatlarının üzerinde oturan bir ülke, bu sebeple ülke sınırları içerisinde yaşayan herkesin deprem gerçeği ile yüzleşmesi gerekiyor. Aslında hem yakın geçmişte hem de tarih boyunca ülkemizde meydana gelen büyük depremler, deprem gerçeği ile yüzleştiğimizi zaten gösteriyor ancak bu duruma karşı ne gibi tedbirler aldığımız yıllardır tartışılan bir konu.

Her Türk vatandaşı, ülkenin herhangi bir yerinde gelen bir depremden sonra benzer şeyleri duyuyor. Uzmanlar, yeniden hatırladıkları deprem gerçeği ile ilgili açıklamalarda bulunuyorlar ve ülkemizin ekonomik açıdan kalbi olan İstanbul'da da büyük bir depremin olabileceğini söylüyorlar. Hatta birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Prof. Dr. Naci Görür'ün İstanbul depremi ile ilgili tahminini sizlere aktarmıştık. Şimdi, konuyla ilgili önemli bir açıklama daha geldi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, İnegöl'de oda üyeleri ile bir araya geldi. Bu toplantı sırasında önemli açıklamalarda bulunan Er, olası İstanbul depremi için tahminini açıkladı. Er her gün, ülkemizin herhangi bir yerinde herhangi bir doğal afetin meydana geldiğini ifade ederek bunlara karşı hazırlıkların yapılması gerektiğini ifade etti. Er'e göre Türkiye'nin, özellikle de deprem konusunda hala büyük açıkları var.

Engin Er, doğal afetleri engellemenin bir yolunun olmadığını ancak gerek hükümet gerekse yerel yönetimlerin alabileceği tedbirlerin olduğunu ve bu tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor. 1999 yılının Türkiye için deprem alanında milat olduğunu söyleyen Er, yine de büyük depremlere karşı hazır olmadığımızı ifade ediyor.

Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olacak

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında bir deprem beklendiğini ifade etti. Bu depremin büyüklüğünün 7.6 olacağını ifade eden başkan, bu depremin bırakın çevre illeri, İtalya ve Avusturya’dan bile hissedilebileceğini söylüyor. Bu çarpıcı sözlerini daha da ilgi çekici hale getiren Er, olası depremin İstanbul'dan ziyade Bursa'yı etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Engin Er, 1855 yılında Bursa'da bir deprem olduğunu ve bu depremin Bursa için "küçük kıyamet" olarak nitelendirildiğini ifade ediyor. Bu depremin Mustafakemalpaşa’dan Bursa merkezindeki Ulucamii'ye kadar ağır hasar verdiğini söyleyen Er, 7.6 büyüklüğündeki depremin de yine aynı fay üzerinde meydana gelebileceğini vurguluyor. Er'e göre bu fay üzerinde meydana gelecek bir deprem, İstanbul'u az etkileyecek.

Tsunamiye neden olabilir

Engin Er tarafından yapılan açıklamalara göre 7'den daha büyük bir deprem, Marmara bölgesinin tümü için ciddi anlamda tsunami riski içeriyor. Bu durumun da en az depremin kendisi kadar tehlikeli olduğunu ifade eden Er, bu noktada ilçeler bazında bazı çalışmaların yapılmış olduğunu ancak daha büyük yerel yönetimlerin bu çalışmaları bir araya getirerek daha büyük önlemler alması gerektiğini söylüyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Er, oluşturulan yönetmeliklerin uygulanabilir hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Şu an için her şehirde farklı bir yönetmeliğin yürürlükte olduğunu ifade eden Er, il yönetiminde bulunan ilçelerde bile farklı uygulamaların olduğunu ancak bunun tek bir şekle geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.