İBB tarafından gece saatlerinde gerçekleşecek olası 7.5'lik deprem için oluşturulan bir simülasyon, en riskli ilçeleri gün yüzüne çıkardı. Buna göre sadece en riskli 9 ilçede 5000'in üzerinde kayıp yaşanması muhtemel.

39 ilçedeki olası deprem kayıplarını ve hasarlarını ortaya koyması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ‘İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi Kitapçığı’, İstanbul’da gece saatlerinde gerçekleşecek 7.5 büyüklüğündeki olası bir depremin simülasyonu üzerinde yapılan incelemeler ile bina hasarları ve can kaybına ilişkin bilgileri aktarıyor ve yüksek riskli ilçeleri gözler önüne seriyor.

Avcılar, Silivri, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü’nü yüksek riskli ilçeler olarak gösteren simülasyona göre Çınarcık açıklarından Silivri’ye uzanan tek parçalı fay hattı üzerinde gece saatlerinde gerçekleşecek 7.5 büyüklüğündeki olası bir deprem, Avcılar’da en az 465 can kaybına neden olacak.

Simülasyona göre olası büyük İstanbul depreminde sadece 9 ilçedeki can kaybı sayısı 5000'i aşacak

Rapora göre olası depremin ardından yine Avcılarda 239 kişi ağır yaralanacak ve en az 1385 kişi hastanede tedavi görmek zorunda kalacak. Rapor, 34 bin 935 hanelik acil barınma ihtiyacı ortaya çıkacağını belirtirken, 3 kişilik nüfus kabulüyle, 104 bin 805 kişinin acil barınma ihtiyacı duyacağı gösteriyor.

En riskli ilçelerden biri olarak görülen Zeytinburnu’nda ise olası bir depremde en az 668 kişinin hayatını kaybedeceği öngörülüyor. 374 kişinin ağır yaralanacağını gösteren rapor, 1767 kişinin tedavi görmek için hastaneye başvuruda bulunacağını aktarıyor. 5 bin 334 binanın da orta ve üstü seviye hasar göreceği aktarılırken, 93 bin 90 kişinin acil barınma ihtiyacı duyacağı belirtiliyor.

Simülasyona göre gece saatlerinde gerçekleşecek olası bir depremde Fatih ilçesinde ise en az 484 can kaybı yaşanacak. 985 kişinin ağır yaralanacağı felakette, 3 bin 897 kişinin hastanede tedavi göreceği belirtiliyor. Ayrıca rapora göre olası bir depremde Fatih’te 140 bin 352 kişi acil barınma ihtiyacı duyacak.

Diğer riskli ilçelerden Silivri’de 58 kişinin, Bakırköy’de 1046 kişinin, Küçükçekmece’de 1500’den fazla kişinin, Tuzla’da 268 kişinin, Esenler’de 638 kişinin, son olarak Beylikdüzü’nde ise 527 kişinin yaşamını kaybedeceği öngörülüyor. Ayrıca yine Silivri’de 27 kişinin, Tuzla’da 169 kişinin ve Beylikdüzü’nde 276 kişinin ağır yaralanacağı raporda belirtiliyor.