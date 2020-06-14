İstanbul Havalimanı’nın 3. Bağımsız Pisti Açıldı

2018'de hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pistinin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. Söz konusu pistin, İstanbul Havalimanı'ndaki saatlik uçak iniş-kalkış kapasitesini artırması ve mevcut taksi sürelerini düşürmesi bekleniyor.

29 Ekim 2018’te kullanıma açılan İstanbul Havalimanı, tüm aşamaları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak birbirinden bağımsız 6 bağımsız piste sahip olacak. Çalışmaların hâlâ devam ettiği havalimanında yapımı tamamlanan bölümlerin açılışı, bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle gerçekleşti.

Yapılan törende havalimanının 3. bağımsız pistinin açılışı da yapıldı. İGA tarafından yapılan açıklamaya göre, açıldığı ilk yılda küresel bir "hub" olan İstanbul Havalimanı’ndaki söz konusu pist, saatlik uçak iniş-kalkış kapasitesini 80‘den 120’ye çıkaracak.

3. bağımsız pist, mevcut taksi sürelerini %50 oranında azaltacak:

3. bağımsız pistine kavuşan İstanbul Havalimanı, böylece bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı olmuş olacak.

İstanbul Havalimanı Terminali’nin doğusunda yer alacak 3. bağımsız pistin faaliyete geçmesiyle birlikte iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinin %50 oranında azalması bekleniyor. Bununla birlikte yapılan simülasyonlara göre ortalama 15 dakika olan uçak iniş süresinin 11 dakikaya, ortalama 22 dakika olan uçak kalkış süresininse yeni pistle birlikte 15 dakikaya inmesi planlanıyor.

Yeni pist ile birlikte hava trafik kapasitesi artacak:

Yeni pist ile birlikte hava trafik kapasitesinde de bir rahatlama olacak. Yapılan açıklamalara göre şu anda saatte 80’e kadar uçağın kalkış ve inişine kadar izin veren hava trafik kapasitesi, yeni pistin faaliyete geçmesiyle birlikte saatte en düşük 120 kalkış ve inişi destekleyecek.

Pistin açılışını yapan Cumhurbaşkanı, inşasına halen devam edilen metro hattına da değindi. Bu metro hattıyla birlikte havalimanının şehirle olan bağlantı süresinin kısalacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ve bölgesel havalimanında yeni bir dönemin başladığını da vurguladı.