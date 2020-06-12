HAVELSAN, radarlar için geliştirdiği deniz gözetleme sistemi Mars ile TESİD'den ödül aldı. Mars, her türlü radara entegre edilebilen, uygun maliyetli bir çözüm olarak askeri ve ticari alanlarda kullanılabiliyor.

HAVELSAN'ın sivil veya askeri kurumların taleplerine uygun olarak deniz gözetleme görevleri için geliştirdiği Mars (Maritime Surveillance), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından Ürün Geliştirme Süreci Ödülü'ne layık görüldü. Mars, deniz gözetleme işlevleri için maliyeti düşük bir çözüm olarak öne çıkıyor.

TESİD, inovasyon konusunda başarılı firmalara her yıl Yenilikçilik-Yaratıcılık Ödülleri veriyor. Bu yıl 18'incisi gerçekleşen TESİD Yenilikçilik-Yaratıcılık Ödülleri'nde de KOBİ ve büyük firma kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. HAVELSAN mühendislerinin geliştirdiği deniz gözetleme ürünü Mars, Ürün Geliştirme Süreci Ödülü'nü kazandı.

HAVELSAN'ın geliştirdiği Mars, radarları daha işlevsel hale getiriyor

HAVELSAN tarafından geliştirilen Mars, radar video işleme ve hedef tespit sistemi olarak kullanılıyor. Mars ayrıca askeri ve ticari sınır gözetleme kulelerine, her marka ve türden radar sistemine entegre edilebiliyor ve uluslararası standartlara sahip mesaj yapıları kullanıyor.

Mars, kompozit video sinyallerini ayrıştırma, radar ekolarından plot/iz çıkarma, manuel/otomatik iz başlatma, verileri sayısala çevirme gibi görevleri gerçekleştiriyor. Geliştirilen yazılım sayesinde eşikleme ve plot çıkarma parametre ayarları, serbest alan maskeleme, radar video sergileme gibi işlevler sunuyor. Ayrıca geliştirilen yeni algoritmalar sayesinde üst seviye hassasiyete sahip iz çıkarma işlemi de başarıyla gerçekleştiriliyor.

Hedef tespit ve takip yeteneği olmayan farklı tipte radarlar, Mars ile hedeflerin hareket bilgilerini, merkezi sisteme rapor edebiliyor. Proje, yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırma hedefi ve farklı tipte sahalarda uyarlanabilen bir tasarım ihtiyacı üzerine geliştirildi.